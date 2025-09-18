Undersköterska till avdelning 18, S:t Görans sjukhus
Avdelning 18 är en allmänpsykiatrisk heldygnsvårdsavdelning som tillhör kliniken Psykiatri Nordväst.
Vi vårdar främst patienter med depression, ångest och personlighetssyndrom och som är mellan 18 och 65 år, men även patienter med annan psykiatrisk problematik. På avdelningen arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, kurator och arbetsterapeut. Avdelningen är centralt belägen på Kungsholmen med närhet till goda kommunikationer.
På avdelningen lägger vi stort fokus på arbetsmiljö och patientsäkerhet. Vi har roligt på jobbet och arbetar i en lösningsfokuserad och kunnig arbetsgrupp. Vid rekrytering lägger vi därför stor vikt vid personlig lämplighet. Arbetet kräver samarbete och en god kommunikativ förmåga. Vi söker dig som uppfyller detta och har en positiv grundinställning i arbetet. Vi ser gärna att du uppskattar att hålla aktiviteter för våra patienter som en del av den psykiatriska omvårdnaden.
Avdelningen arbetar med Patientforum där patienternas synpunkter på vården tas tillvara varje vecka. Många av våra förbättringsarbeten grundar sig i idéer och synpunkter från våra patienter. Vi arbetar enligt modellen Ett samtal om dagen och har även Lugna rummet som med sin avkopplande och sinnesstimulerande miljö blivit en självklar del av våra patienters ångesthantering och sömnprevention. Under hösten 2023 implementerades metoden självvald inläggning (SI) på avdelningen och under hösten 2024 har vi startat upp ett projekt där vi erbjuder våra patienter KBT-inriktade samtal som en del av behandlingen. Patientens delaktighet i sin vård är en viktig del av vårt arbetssätt!
Som undersköterska har du fokus på den psykiatriska omvårdnaden. I det ingår att skapa trygghet för patienten, stöttning i rutiner, kommunikation, samordning och verkan kring patientens individuella mål. Arbetet innefattar också viss somatisk omvårdnad, nätverksarbete kring patienten samt kontakt med närstående. Kompetensutveckling är en viktig del av verksamheten och olika utbildningar erbjuds löpande under terminerna.
Vi använder Take Care som journalsystem.
Anställningsform
Vikariat 6 månader med chans till förlängning. Heltid 37 timmar/vecka. Dag- och kvällsschema. Helgtjänstgöring 2 av 5 helger. Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning meriterande men inte ett krav.
Det är meriterande att du har goda kunskaper i engelska. Samarbetsförmåga och ett prestigelöst förhållningssätt är egenskaper som är viktiga för uppdraget och vi lägger som sagt stor vikt vid personlig lämplighet. Tidigare erfarenhet av arbete med psykiatrisk vård eller beroendevård är meriterande.
Övrig information
Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar flertal intervjuer vid rekrytering där du som kandidat även kan komma att intervjuas av blivande kollegor.
Vi erbjuder bland annat:
• Flextid.
• Friskvårdsbidrag på 5000 kronor/år och friskvårdstimme.
• Fri sjukvård i öppenvård.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
