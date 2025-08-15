Undersköterska till Allégården
2025-08-15
Smedjebackens kommun ligger naturskönt vid starten av Strömsholms kanal och erbjuder en unik kombination av landsbygdens lugn och närhet till både storstad och naturupplevelser. Här finns goda möjligheter för dig som vill arbeta och bo i en inspirerande och växande miljö, där samhällsutveckling och hållbarhet är i fokus. Med en stark gemenskap, ett rikt kulturutbud och vacker natur erbjuder Smedjebacken både en trivsam arbetsplats och en plats att växa och trivas på. Välkommen att bli en del av oss!
Välkommen till Smedjebackens kommun!Våra styrkor är prestigelöshet, dialog och korta beslutsvägar. Som medarbetare hos oss blir du en viktig samhällsbyggare, någon som gör skillnad. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan leva upp till vår värdegrund där välkomnande, engagemang, trygghet och framtidstro är ledord. Smedjebacken erbjuder bra boende och våra många föreningar, eldsjälar och entreprenörer bidrar till livskvalitet, samanhållning och levande traditioner i hela kommunen.
Allégården
Allégården är en av kommunens särskilda boenden som har en inne- och en utegrupp. Här har vi har ett gott samarbete, en bra gemenskap och för oss är det självklart att hemtjänsttagare och boende är i fokus. Nu söker vi fyra undersköterskor med god kunskap av hemtjänst och särskilt boende (säbo). Vi söker dig som vill vara med och utveckla, planera och strukturera arbetet inom hemtjänst och säbo, samt tycker om nya utmaningar. Vi är stolta över vårt finska förvaltningsområde och du som finsktalande mer än gärna få stärka upp med din kunskap.
Hemtjänstgruppen utgår från Allégården och samarbetar med säbo avdelning 1 som finns i samma hus. Du kommer i huvudsak att arbeta med god omvårdnad och service men även dokumentation, planering och vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter. Varmt välkommen med din ansökan! Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna inom hemtjänst varierar beroende på vilket hjälpbehov brukarna har, medan säbo har heldygnsomsorg. Hemtjänsttagarna har beviljats insatser som ska utföras av arbetslaget. Vi samarbetar för att dagen ska flyta på lika bra för all personal och hemtjänsttagare. Dagens arbete kan alltid förändras under ett arbetspass så flexibilitet är av stor vikt.
Vanliga insatser är:
• Omvårdnad personlig hygien, handel, städ, tvätt, social samvaro med hemtjänsttagaren m.m.
• Du kommer handha larmtelefon, hjälpa till med planering av arbetet och dokumentera.
• Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och arbetets innehåll och förutsättningar kan komma och att förändras över tiden.
Du kommer att genomgå utbildning och prov i läkemedelshantering och insulin för att kunna ge detta i båda verksamheterna.
Samtliga tjänster har rullande schema dag, kväll, helg. Normalt arbetar du två av fyra helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska.
• Har tidigare erfarenhet av arbete inom hemtjänsten och säbo är meriterande.
• Har erfarenhet av att arbeta med personer som har kognitiv svikt.
• Behärskar svenska språket i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
• Har utbildning inom demensvård, som specialistundersköterska eller på KY-utbildning.
• Har tidigare erfarenhet av Life Care, BPSD och Senior alert.
• Har god datavana.
Betyg, meriter och referenser ska bifogas i ansökan. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
I samband med ev. anställning kräver vi ett utdrag ur Polisens belastningsregister.
Provanställning kan komma att tillämpas.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har lätt för att ställa om efter ändrade omständigheter. Du har förmågan att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. I stressade situationer behåller du lugnet, är stabil och fokuserar på lösningar.
En viktig egenskap är att kunna se den enskilde personens behov och förutsättningar och agera därefter. Du är professionell i mötet med brukarna och dess anhöriga samt respekterar personens självständighet, integritet och värdighet.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, ansvarskänsla och förmåga till självständigt arbete.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats i en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. Vi tror på dialogen som verktyg för utveckling och värnar om korta beslutsvägar och prestigelöst förhållningssätt. Arbetsmiljöarbetet står i fokus där målsättningen är att arbetslivet ska vara hållbart, hälsosamt och tryggt för alla medarbetare. På smedjebacken.se kan du läsa mer om de förmåner vi erbjuder.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du personalavdelningen genom kommunens växel så får du hjälp med din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kontaktinformation
Liselott Karlsson, Enhetschef, 0240-660372, liselott.karlsson@smedjebacken.se
Annelie Vadling, Facklig företrädare, Kommunal, 0240-660392
Arbetsplats
Uvbergsgatan 24
777 32 Smedjebacken Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Enhetschef
