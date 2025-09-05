Undersköterska till Åleryds vårdboende
2025-09-05
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Som undersköterska på Åleryds vårdboende ger du individanpassat stöd och omsorg till de boende (utifrån IBIC - Individens Behov I Centrum) med fokus på deras välmående och livskvalitet. Vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden och ett salutogent förhållningssätt, vilket innebär att vi lyfter fram det friska och uppmuntrar varje persons egna förmågor.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår omvårdnad, förflyttningar, personlig hygien och medicinska insatser. Du ansvarar även för städning och tvätt hos de boende. Du bidrar till att de boende serveras näringsriktiga och trivsamma måltider och att de kan delta i de aktiviteter som finns på vårdboendet; till exempel träning för att bibehålla funktion, promenader, kortspel, bingo, fika och andra sociala aktiviteter. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att brukare ska känna sig trygga, sedda och delaktiga i sin vardag.
Du kommer också att vara kontaktperson för några av de boende. Det innebär att du ansvarar för att planera och dokumentera deras individuella genomförandeplaner och hålla kontakt med aktuella vårdinstanser samt anhöriga. Dokumentationen sker i det digitala journalsystemet Treserva.
Hos oss får du möjligheten att utvecklas inom somatisk vård och du förväntas ta någon av de ombudsroller som finns där du har fördjupad kunskap inom något område som är av vikt för verksamheten (Senior Alert, BEATA, hjälpmedel, vårdhygien etc).
Din arbetsplats
Åleryds vårdboende är beläget i stadsdelen Åleryd och erbjuder en trygg och hemlik miljö för våra boende. Verksamheten omfattar cirka 128 platser, fördelade på somatik, demens och korttidsboende.
Du kommer att arbeta på någon av de somatiska avdelningarna J, K, M eller N. På somatiken tar vi emot både yngre och äldre med varierande behov och funktionsnedsättningar. En av avdelningarna, K, tar emot brukare med mer omfattande behov av specifik sjukvård. Du som arbetar där behöver, förutom de vanligt förekommande delegeringarna för läkemedel och insulin få delegering för sondmat och i förekommande fall för trakeostomivård, stomivård etc. På de somatiska avdelningarna har de boende egna lägenheter med ett boenderum, badrum med dusch & toalett och trinettkök. Vårt mål är att ge våra boende en meningsfull och trygg vardag, där de känner sig sedda, hörda och värdefulla.
Du arbetar på schema dag, kväll och varannan helg.
Tillsammans med dina kollegor på avdelningen, samordnare och verksamhetschef deltar du i utvecklingsarbete för att stärka eller förbättra vår avdelning. Du är också en viktig del i samarbetet med legitimerad personal och deltar i de multiprofessionella teammötena tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, samordnare, specialistundersköterska och verksamhetschef.
Du som söker
Vi söker dig som har en godkänd svensk undersköterskeutbildning. Vi ser helst att du har erfarenhet inom stöd, vård och omsorg och vi ser även gärna att du har erfarenhet av arbetssättet IBIC och ett salutogent förhållningssätt.
Du ska kunna uttrycka dig väl på svenska, både muntligt och skriftligt, eftersom tydlig kommunikation med kollegor, boende och anhöriga är centralt. För att säkerställa att alla kandidater har tillräckliga språkkunskaper genomför vi ett språktest som en del av urvalsprocessen. Testet ger alla sökande samma möjlighet att visa sina språkkunskaper, oavsett utbildningsbakgrund eller erfarenhet.
Vi söker dig med god samarbetsförmåga och förmåga att relatera till andra på ett lyhört sätt. Du tar ansvar för dina uppgifter och arbetar självständigt med tydlig struktur. Empati är centralt i rollen, då du behöver kunna sätta dig in i de boendes situation utan att ta över deras känslor. Vidare har du förmågan att kommunicera tydligt och säkerställer att förväntningar och information når fram. Flexibilitet är också viktigt eftersom arbetet kräver att du snabbt kan anpassa dig efter de boendes och verksamhetens förändrade behov och omständigheter.
Välkommen att bli en del av vårt engagerade team där vi tillsammans skapar en trygg och meningsfull vardag för våra boende!
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 80-100 %
Antal lediga befattningar: 4
Ref. nr: 15689
Arbetsgivare Linköpings kommun
Facklig företrädare
Kommunal Öst syd.ost@kommunal.se 010-442 8700
