Undersköterska till akutpsykiatrisk avdelning
Region Jämtland Härjedalen, Psykiatrisk akutavdelning 1B / Undersköterskejobb / Östersund Visa alla undersköterskejobb i Östersund
2025-09-25
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige
Invånare i Jämtlands län som är i behov av specialistpsykiatri får sin behandling i öppen- eller heldygnsvård inom område psykiatri på Östersunds sjukhus. Enheternas medarbetare har ett stort ansvar i att utveckla och förbättra vården i samarbete med områdets ledning. Sammanlagt finns ca 300 medarbetare inom området.
På Psykiatrisk akutavdelning 1B finns 10 vårdplatser varav 2 platser är för barn och ungdomspsykiatrin, vi vårdar patienter i den mest akuta fasen och med alla diagnoser och tillstånd. Vården utformas utifrån patientens individuella behov.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Som undersköterska i heldygnsvård arbetar du närmast patienten och är det stöd patienten behöver i sitt dagliga liv, sin personliga omvårdnad och sina sociala kontakter. Hos oss arbetar du tillsammans med andra yrkeskategorier så som sjuksköterskor, läkare, kurator och psykolog. Du får ett brett och spännande arbetsfält och ett nära samarbete med områdets öppenvård.
Provtagning, dagliga samtal och omvårdnad, både fysisk och psykisk, ingår i det dagliga arbetet.Kvalifikationer
Undersköterska
Erfarenhet av arbete inom psykiatri är meriterande. Vi ser gärna att du är van att arbeta såväl självständigt som i team och har god samarbetsförmåga.
Stor hänsyn tas till den personliga lämpligheten.
ÖVRIGT
Vi ser gärna att du inkommer med din ansökan så snart som möjligt då intervjuer kommer att ske löpande och tillsättning kan ske under tiden annonsen är publicerad.
Hör våra kollegor själva berätta om sitt arbete på psykiatrin i Östersund via https://regionjh.se/psykiatri
Ny i kommunen eller i länet? Rekryterande chef kan svara på frågor om boende där vi som arbetsgivare har vissa möjligheter att erbjuda det.
För mer information till dig som ny i länet på resan mot flytt till Jämtland Härjedalen ta del av Ta stegets inflyttarweb: https://tasteget.nu/
Som sökande ska du lämna utdrag ur belastningsregistret i samband med erbjudande av tjänst. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279385". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Psykiatrisk akutavdelning 1B Kontakt
Enhetschef
Carin Nordström carin.1.nordstrom@regionjh.se 0730544794 Jobbnummer
9525499