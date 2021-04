Undersköterska till 30E - Region Uppsala - Undersköterskejobb i Uppsala

Region Uppsala / Undersköterskejobb / Uppsala2021-04-12Verksamhetsområde akutsjukvård och internmedicinMed 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.Vår verksamhetAvdelning 30E har 25 vårdplatser där vi vårdar internmedicinska patienter med dominans av hjärt- och kärlsjukdomar såsom hjärtsvikt, aortasjukdomar, högt blodtryck samt venös proppbildning. Vi har åtta telemetriplatser för hjärtövervakning. Medicinavdelningen bemannas alla dagar och tider på dygnet. Att vara undersköterska på Akademiska sjukhuset är ett spännande arbete där du får möta människor i många olika situationer. Du blir också en del av ett skickligt team som består av läkare, sjuksköterskor, övriga undersköterskor, para-medicinare och receptarie som stöttar och hjälper varandra samtidigt som du kommer att arbeta självständigt. Här kan du räkna med ett varierande arbete med utmanade arbetsuppgifter.Ditt uppdragSom undersköterska kommer du att ansvara för omvårdnaden och utföra medicintekniska åtgärder som katetersättning och provtagningar.2021-04-12Vi söker dig som är undersköterska som med engagemang och stolthet vill ta dig an uppgiften att vårda människor med akuta behov av medicinsk behandling. Vi söker dig som är noggrann och lägger extra fokus på att skapa trygghet för patienterna under vårdtiden och vid utskrivning.Din kompetensDu trivs med att arbeta både med och för människor, du har ett gott bemötande och god samarbetsförmåga. Du är innovativ, handlingskraftig, ansvarstagande, flexibel och har en positiv inställning. På avdelningen är ofta ett stort patientflöde eftersom de flesta patienter kommer in akut och det är därför viktigt att du gillar att vara strukturerad och effektiv med förmåga att leda arbetet samt kan växla arbetstempo när det behövs.Vi erbjuderVi erbjuder tillsvidareanställning på heltid (eller deltid vid överenskommelse), provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll, natt samt helg.Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här ( https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vill du veta mer?Avdelningschef Gunilla Karlholm, telefon 018-6110281Avdelningschef Sollmaz Deriss, telefon 018-6112710Facklig kontaktperson nås via växeln 018-611 00 00Vill du jobba med oss?Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning sker löpande så vänta inte med att skicka din ansökan till oss.Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100%, Tillträde enligt ö.k -Sista dag att ansöka är 2021-05-03REGION UPPSALA5684678