Undersköterska Strömstad Närsjukhus
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Om verksamheten
Strömstad sjukhus ingår sedan 1 november 2022 i NU-sjukvården tillsammans med Dalslands- och Lysekils sjukhus.
På närsjukhusen bedrivs nära specialiserad vård inom följande medicinska specialiteter:
• Barn- och ungdomsmedicin
• Dietist
• Gynekologi
• Hud inklusive ljusbehandling
• Kardiologi (hjärta)
• Öron-Näsa- Hals, inklusive logopedi
• Ögon - barn och vuxna inklusive ögonbottenfotografering
Du kommer till ett sjukhus med väl inarbetade kollegor och en god arbetsgemenskap.Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Som undersköterska kommer du bland annat ha ansvaret för lab och ansvara för provtagningar. Du kommer att assistera på våra olika specialistläkarmottagningar. Du ansvarar för sterilgods. Förutom på Strömstad sjukhus förekommer arbete på mottagningarna på Strömstad och Dalslands sjukhus.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad undersköterska och har erfarenhet av sjukvårdsarbete på specialistläkarmottagning. Du är van att arbeta självständigt och ha helhetsansvaret för dina områden och vana att arbeta i team. Du är flexibel och du klarar att arbeta i ett högt tempo. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig information
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
