Undersköterska sökes till psykosavdelning på PVS
2026-03-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker nu en undersköterska som vill vara med och forma framtidens psykosvård.
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, bildar en ny verksamhet - Psykosvård Stockholm där alla öppenvårdsmottagningar och heldygnsvårdsavdelningar för patienter med psykossjukdom samlas inom den nya verksamheten.
Avdelning 4 är en avdelning som främst tar emot patienter med psykossjukdom. På avdelningen finns det 14 vårdplatser varav en vårdplats är reserverad för självvald inläggning. Avdelningen är placerad på S: Görans sjukhusområde som är centralt beläget, nära till stadens puls och goda kommunikationsmöjligheter.
Vi är måna om att förmedla en humanistisk värdegrund och skapa en värdig vårdmiljö för våra patienter. Avdelningen är multiprofessionell och består av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och kurator. Genom att erbjuda stödjande samtal uppmuntrar vi våra patienter till aktiviteter, motion och goda matvanor.
Avdelningen arbetar med att implementera Safewards som är en metod för att trygga vården för patienterna och stärka deras möjlighet att vara med att påverka vilka aktiviteter som avdelningen erbjuder.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig med intresse för patienter med psykosdiagnos. Du är en positiv person som tillsammans med oss vill bidra till avdelningens utveckling. Som undersköterska ansvarar du för psykiatrisk omvårdnad och somatisk omvårdad tillsammans med dina kollegor. Du stöttar dina kollegor i det dagliga arbetet och är delaktig i planering och utför bland annat basal omvårdnad, stödsamtal samt dokumentation i journalsystemet Take Care.Kvalifikationer
Godkänd undersköterskeutbildning med skyddad yrkestitel är ett krav. Vi söker dig med ett brinnande intresse för patientgruppen. Du är driven, flexibel och kreativ. Du bör ha lätt att samarbeta och förmåga att arbeta både ensam och i grupp. Längre erfarenhet av patientgruppen är meriterande samt psykiatriska utbildning och/eller utbildning som bergen instruktör.
Personliga egenskaper
Du ska vara lugn, trygg och flexibel. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning dag/kväll och arbete 2 av 5 helger.
Dina förmåner hos oss: Flextid, kompetensutveckling, fri sjukvård i öppenvård, generöst friskvårdsbidrag (5000kr/år).
Individuell introduktion kommer att erbjudas.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykosvård Stockholm, Avdelning 4 Kontakt
