Undersköterska sökes till Mobila akutenheten
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2026-07-13
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Mobila akutenheten (MAE) är en jour- och bedömningsenhet som erbjuder telefonrådgivning, läkarbesök och akuta besök i hemmet för patienter boende på NSP:s upptagningsområde. Enheten är tillgänglig alla dagar i veckan mellan klockan 08.00 och 22.00.
Mobila akutenheten finns på s:t Görans sjukhusområde på Kungsholmen och tillhör kliniken Norra Stockholms psykiatri.
Enheten en knutpunkt för Norra Stockholms psykiatri, och samarbetar med klinikens samtliga öppenvårdsmottagningar och även heldygnsvården i sin roll som jour- och bedömningsteam. Mobila akutenheten rymmer även NSP:s remissportal, som ansvarar för bedömning och handläggning av samtliga remisser som skickas till Norra Stockholms psykiatri. Enheten har även ansvar för att bemanna koordinatorstelefonen för inläggning av patienter på heldygnsvården.
Nu söker Mobila akutenheten två undersköterskor främst för kvällspass och helger.
Arbetsuppgifter
Hembesök med stöttning kring läkemedelsintag och psykiatriska bedömningar.
Psykiatrisk rådgivning på telefon 8-22
Villkor
Tillsvidareanställning, heltid. Främst kvällspass och helger. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder dig:
• Kompetensutveckling
• Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag 5000 kr/år
• Flextid
• Fri sjukvård i öppenvård
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel från socialstyrelsen och du har erfarenhet och intresse av psykiatrisk vård. Du behöver ha god kunskap om regionens organisation och hur psykiatrin är uppbyggd vad gäller behandlingsinsatser och vårdnivåer. Du har god samarbetsförmåga och ett flexibelt och lösningsorienterat arbetssätt. Du har även en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
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Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norra Stockholms psykiatri, Mobila akutenheten Kontakt
Nurgül Dinler, Kommunal 010-4429009 Jobbnummer
10001178