Undersköterska sökes till lungmedicin
2025-09-17
Vi söker undersköterska till avdelning 74, lungmedicin
På vårdavdelning 74 vårdas patienter med ett akut behov av vård vid olika lungsjukdomar så som pneumothorax, pleuravätska, KOL, astma/allergi.
Vi har ett nära samarbete med lungmottagningen där bland annat dräninläggning och bronkoskopier utförs.
Avdelningen tar emot patienter dygnet runt och består av 12 vårdplatser.
Vi arbetar för en arbetsplats med kvalitet, utveckling och omtanke, ett tydligt självständigt ansvar i yrkesrollen samt engagemang och arbetsglädje.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Arbetet som undersköterska är ett omväxlande arbete som innebär kvalificerad vård och omvårdnad av patienter. Vi arbetar i team kring våra patienter där teamen består av läkare, sjuksköterska, undersköterska samt sjukgymnast. Är du intresserad så berättar vi mer om verksamheten vid ett personligt möte.
Vi söker dig som är trygg i dig själv och i din yrkesroll. Du har en hög arbetsmoral och tar ansvar för både dig själv och ditt arbete. Du arbetar självständigt, men har också en god kommunikativ förmåga i mötet med kollegor, patienter och närstående.
Hos oss är patientens bästa alltid i fokus. Vi värdesätter därför att du arbetar prestigelöst, engagerat och med ett professionellt bemötande. Arbetet inom akutsjukvård ställer krav på flexibilitet och anpassningsförmåga - ingen dag är den andra lik, och vi ser att du trivs i en dynamisk miljö där samarbete och ansvarstagande är avgörande.
Vårt anställningserbjudande
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris samt personalbostad vid behov. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Allt om dina förmånerKvalifikationer
Utbildad undersköterska i form av gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram (tre år, 2500 poäng), Vård- och omsorgsprogrammet på Komvux (tre terminer, minimum 1350 poäng) eller likvärdig undersköterskeutbildning. Du behöver ett bevis från Socialstyrelsen, alternativt omfattas av övergångsbestämmelser för undersköterskor, för att kunna anställas med titeln undersköterska. I annat fall kan du komma att anställas inom yrkeskategorin sjukvårdsbiträde.
Minst två års erfarenhet från somatisk slutenvård. Det är meriterande om du har erfarenhet från lungmedicin men inte ett krav.
Anställningsform: Tillsvidareanställning 37 timmar/v.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning

Individuell lönesättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5680". Omfattning
