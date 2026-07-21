Undersköterska sökes till Kungsholmens hemtjänst
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2026-07-21
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Hos oss på Kungsholmens hemtjänst är du en del av ett lagarbete för att våra äldre Kungsholmsbor ska ha en fungerande vardag och där vi varje dag gör skillnad i människors liv. Vi utgår från en centralt belägen lokal på Garvargatan vid Rådhuset med närhet till buss och tunnelbana. Enheten består av cirka 40 tillsvidareanställda medarbetare och leds av en enhetschef, tillsammans med samordnare, administratör och dokumentationsombud.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att bli en del av en engagerad och utvecklingsinriktad personalgrupp. Vi är måna om varandra och en glad och trivsam atmosfär. Vi erbjuder dig stora möjligheter till att påverka dina arbetsuppgifter och välkomnar dig som är kreativ och kan komma med egna förslag till lösningar som kan bidra till förbättringar för verksamheten.
Din roll
Som undersköterska arbetar du huvudsakligen ute på fältet/i verksamheten men i denna roll ingår även att stötta enhetens ordinarie samordnare vid behov.
Dina arbetsuppgifter innebär att:
Utföra omsorgs-och serviceinsatser i hemtjänsten.
Stödja ordinarie samordnare vid behov i den dagliga planeringen.
Bidra till en välfungerande bemanning och samordning av insatser.
Samverka med kollegor, omsorgstagare och chef för att säkerställa god kvalitet i verksamheten.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har skyddad yrkestitel som undersköterska.
Du har även erfarenhet av:
arbete inom hemtjänst
eller intresse för planering och samordning
verksamsamhetssystem och god datorvana
Vi lägger särskild vikt vid följande personliga förmågor och färdigheter: Du är strukturerad, med en god förmåga att självständigt planera och driva ditt arbete framåt. Du har lätt för att anpassa dig och styra om arbetsuppgifter när prioriteringar ändras. Du har en god förmåga att hjälpa andra och är lösningsorienterad. Vidare har du en god samarbetsförmåga och är trygg, stabil med god självinsikt.
Din ansökan
För att stärka fokus på de kompetenser och den erfarenhet som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan utgår vi ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna. Här kan du läsa mer om Kungsholmens stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår Facebooksida.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Avdelningen för äldreomsorg ansvarar för biståndshandläggning samt olika insatser som ger möjlighet för äldre att få sina behov av omsorg tillgodosedda. Här finns vård – och omsorgsboenden, servicehus, anhörigstöd, dagverksamheter och hemtjänst. Förvaltningen tillämpar heltid som norm och du kommer att vara anställd inom Kungsholmens äldreomsorg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Fleminggatan 4 (visa karta
)
112 56 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, hemtjänsten på Kungsholmen Kontakt
Enhetschef
Fadia Bachir fadia.bachir@stockholm.se 08-50808538 Jobbnummer
10008476