Undersköterska sökes till avdelning 22
2025-09-04
Vi söker nu en undersköterska till avdelning 22 som har i uppdrag att vårda patienter med akuta psykoser.
Här arbetar vi i team med sjuksköterska, undersköterskor, kurator, arbetsterapeut och läkare. Vården bedrivs i samverkan med vår öppenvårdsmottagning i Alvik.
S:t Görans sjukhusområde är centralt beläget på Kungsholmen, här har du nära till stadens puls och goda kommunikationsmöjligheter. Avdelning 22 tillhör psykossektionen och har 14 vårdplatser. Vi är måna om att förmedla en humanistisk värdegrund och skapa en värdig vårdmiljö för våra patienter. Arbetet på avdelningen sker i två vårdlag där sjuksköterskor och undersköterskor arbetar nära tillsammans med patienterna.
Arbetsuppgifter
Arbetet innebär psykiatrisk omvårdnad och omhändertagande. Du stöttar dina kollegor i det dagliga arbetet och är delaktig i planering och utförande gällande patienterna i din omvårdnadsgrupp.
Villkor
Dag/kväll/helg på 10-veckorsschema.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, inriktning psykiatrisk vård med erfarenhet och intresse av psykiatrisk vård samt med intresse för patientgruppen. Du har god samarbetsförmåga och ett prestigelöst förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling.
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Norra Stockholms psykiatri, Avd 22 NSP Kontakt
Sandra Samuelson, Enhetschef 08-12349164 Jobbnummer
