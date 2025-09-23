Undersköterska sökes omg

Grünewald-Decker AB / Undersköterskejobb / Stockholm
2025-09-23


Vi på Flexvik Bemanning söker nu en undersköterska som har grundläggande kunskap inom ögonsjukvård
Uppdrag i Stockholm med start V40-52
Kunskap i WebDoc och TeleQ.
Då kunden vill ha in alla handlingar senast nu på torsdag så är detta ett brådskande uppdrag.
Vi betalar självklart bra timlön till rätt person som uppfyller alla kraven.
Välkommen med dina handlingar som skall vara
Cv
Utbildningsbevis
Giltigt utdrag från Belastningsregistret
1-2 Referenser
Skicka till:
kontakt@flexvik.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Via maile
E-post: kontakt@flexvik.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "USKA ögon".

Arbetsgivare
Grünewald-Decker AB (org.nr 559363-5104)

Arbetsplats
Stockholm

Jobbnummer
9523292

