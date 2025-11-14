Undersköterska sökes inom hemtjänsten, Stockholm
Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Stockholm
2025-11-14
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Varmt välkommen att börja jobba hos oss på Attendo i Stockholm. Vi söker undersköterska till Attendo Älvsjö eller Söderort(Axelsberg.)
Vi är ett glatt gäng som brinner för att hjälpa våra äldre! Vi söker dig som har skyddad yrkestitel och är utbildad undersköterska
Beskrivning av tjänsten
Tillsvidaretjänst 100%
Arbetstider under dag/kväll/helg
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Körkort är ett krav
Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag!
Du vill arbeta på en arbetsplats där du tillsammans med ditt team kan göra skillnad och ert engagemang uppskattas. Du trivs med att skapa goda relationer med kunder och vill skapa värde för dem och deras anhöriga. Du skulle beskriva dig själv som en serviceinriktad och ansvarsfull person som brinner för vården.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: ellenor.lindstrom@attendo.se
eller margareta.binkowska@attendo.se Ersättning
