Undersköterska sökes för uppdrag som Bemanningsassistent till M76-M78
2025-12-03
Nu står vi inför en ny epok! Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är i uppstart av Psykosvård Stockholm - en nybildad organisation som samlar alla öppenvårdsmottagningar- och heldygnsvårdsavdelningar för patienter med psykossjukdom inom SLSO i en gemensam verksamhet.
Vi söker en undersköterska som vill ta sig an ett utvecklande och ansvarfullt uppdrag som bemanningsassistent på våra psykiatriska avdelningar M76 & M78. Som bemanningsassistent blir du en nyckelperson i verksamheten där du arbetar med bemanningsplanering och säkerställer att rätt kompetens finns på plats varje dag.
Arbetsuppgifter
Uppdraget passar dig som vill arbeta administrativt, tycker om att skapa struktur och har intresse för planering och samordning i en komplex och dynamisk vårdmiljö.
Du kommer att ansvara för bemanning av personal inom heldygnsvården, både på kort och lång sikt. Samarbeta tätt med vårdenhetschefer för att säkerställa att bemanningsbehoven uppfylls. Fungera som arbetsgivarens ansikte utåt gentemot personalen. Hantera både akuta och planerade arbetsuppgifter med flexibilitet och effektivitet.
Kvalifikation
Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterskor eller arbetsgivarintyg som styrker att du hade tillsvidareanställning som undersköterska 1 juli 2023 i enlighet med övergångsbestämmelserna (2021:739) i Patientsäkerhetslagen (2010:659). Du som söker med arbetsgivarintyg ska bifoga betyg från din undersköterskeexamen.
Personliga egenskaper
Du är trygg och mogen i din yrkesroll, har en positiv inställning och klarar av att arbeta i föränderliga situationer där du snabbt kan anpassa dig och hitta lösningar. Som person är du lyhörd, strukturerad och lösningsorienterad, med förmåga att skapa goda relationer och hantera många kontakter samtidigt. Du arbetar proaktivt, kommunicerar tydligt och håller alltid hög kvalitet i ett högt tempo.
Anställning
Tillsvidareanställning 100%.
Du anställs i din grundprofession som undersköterska med tidsbegränsat uppdrag som bemanningsassistent.
Vårt anställningserbjudande
Bra förmåner som friskvårdsbidrag på 5000 kr/år, förmånlig tjänstepension och föräldraförmån samt trygga anställningsvillkor. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområde
Välkommen in med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Stockholms läns sjukvårdsområde, Psykiatri Sydväst, Heldygnsvårdssektionen
Farzad Abassi farzad.abassi@regionstockholm.se
