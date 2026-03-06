Undersköterska på timmar till hemsjukvård Trångsunds vårdcentral
2026-03-06
Vi välkomnar en undersköterska för sommarvikariat 2026.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har ett genuint intresse för hemsjukvård. Hos oss får du möjlighet att arbeta självständigt men samtidigt vara en del av ett engagerat och kompetent team.
Vår mottagning ligger belägen i direkt anslutning till pendeltågsstation Trångsund, ca 15 min från Stockholm City. Vi har distriktsläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, hemsjukvård, psykosocialt team och eget laboratorium. Våra 25 medarbetare har ansvar för ca 6500 listade patienter varav 60 inskrivna i hemsjukvård.
Vi är en familjär vårdcentral där styrning och ledning utgår från ett tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska i hemsjukvården arbetar du med patienter i deras hemmiljö inom vårt upptagningsområde.
Arbetet innebär bland annat patientnära omvårdnadsinsatser, såromläggning, dokumentation och ett nära samarbete med andra professioner.
Arbetet är varierande och kräver god struktur och förmåga i att skapa trygghet i mötet med patienten.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska med bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel.
Du har tidigare erfarenhet av arbete inom hemsjukvård.
Du har B-körkort och körvana.
Anställningsform
Intermittent anställning (timanställning) under sommaren men även fortsatt sporadiskt.
Tillsättning efter överenskommelse.
Personliga egenskaper
Du är noggrann, kommunikativ och sätter patienten först.
Stor vikt avseende samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
