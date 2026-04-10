Undersköterska/omvårdnadspersonal Natt
2026-04-10
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Är du nattens trygghet? Vi söker undersköterskor och omvårdnadspersonal till vårt nyrenoverade demensboende!
Har du ett brinnande intresse för demensvård och vill göra skillnad när staden sover? Då har vi den perfekta tjänsten för dig! Vi söker engagerade undersköterskor och omvårdnadspersonal till nattjänst hos oss på Smedbergsgården, beläget i centrala Arvika. Boendet öppnar i oktober, och vi behöver dig för att skapa en trygg och varm miljö för våra omsorgstagare.
Anställning från början av september och öppning i oktober. Var med från början och sätt din prägel på vår verksamhet. Centralt läge i Arvika med närhet till allt du behöver. Möjlighet att växa och utvecklas i din roll tillsammans med ett stöttande team och en närvarande chef.
Du har ett stort hjärta och en passion för att ge god omvårdnad med närhet och trygghet, även under nattens timmar. Du är ansvarstagande och har en förmåga att skapa en positiv och säker miljö för våra omsorgstagare. Du ser varje natt som en möjlighet att göra skillnad i andra människors liv.
Du ger omvårdnad och stöd till våra omsorgstagare med fokus på deras individuella behov under natten. Samarbeta med kollegor för att säkerställa högsta kvalitet på vården. Skapa en trygg och hemtrevlig miljö där våra omsorgstagare känner sig sedda och omhändertagna, även när det är mörkt ute.
Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår det även att utföra medicinsk sjukvård och rehabiliterande insatser på delegation av legitimerad personal. Arbetet styrs av socialtjänstlagen (SOL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) vilket innebär att du dokumenterar, upprättar genomförandeplaner, skriver avvikelserapporter etc. Du arbetar efter Nationella värdegrunden och vård- och omsorgs värdighetsgarantier.
Som omsorgspersonal medverkar du till att ge brukarna en meningsfull vardag, att de får en omsorg med god kvalitet så att de känner trygghet. Du arbetar självständigt och professionellt i omvårdnaden.
Du planerar och organiserar arbetet i samråd med enhetschef och kollegor. Du medverkar till en god kommunikation och nära samarbete med våra omsorgstagare, deras närstående, kollegor, andra yrkesgrupper och ledning. Arbetsuppgifterna utförs enligt fastställd delegation samt efter beslut av enhetschef.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning som undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidareutbildning gällande beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) är önskvärt. B-körkort är meriterande.
Som person är du flexibel, kommunikativ, självgående och intresserad av att lära nytt. Du har god samarbetsförmåga och är initiativtagande. Dina personliga egenskaper och kompetenser blir en del av det som skapar helheten i vårt team och vi lägger stor vikt vid båda i matchningen.
Välkommen med din ansökan, urval sker löpande!Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvika kommun
(org.nr 212000-1892), http://www.arvika.se
Östra Esplanaden 5 (visa karta
)
671 31 ARVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arvika Kontakt
Jenny Asp jenny.asp@arvika.se 057082078 Jobbnummer
9846486