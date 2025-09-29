Undersköterska, natt till Intermediärvårdsavdelning (IMA)
Vill du arbeta nära patienten i ett härligt team där varje roll är avgörande för att ge bästa möjliga vård? Vi söker nu en undersköterska till vår Intermediärvårdsavdelning på Karolinska Universitetssjukhuset.
Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
arbete i ett multidisciplinärt team, där alla har en viktig roll när det kommer till att ge patienten den bästa vården
individuellt introduktionsprogram på 4 veckor samt inskolning anpassat till verksamhet och dina tidigare erfarenheter
ett delaktigt och närvarande ledarskap där vi ser individen och ser till att du får de bästa förutsättningarna till din fortsatta utveckling
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Vi är en Intermediärvårdsavdelning där patienter som opererats i matstrupe/magsäck, lever eller bukspottkörtel vårdas de första dygnen efter operation. Då vi har en högre vårdnivå och är mer medicinsk-tekniskt utrustad har vi även en högre personaltäthet. IMA har 6 vårdplatser och vi som arbetar tillsammans är sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, kliniska omvårdnadsledare, paramedicinare, apotekare och omvårdnadschef.
Som undersköterska på natten jobbar du tätt tillsammans med 2-3 sjuksköterskor. Kommunikationen i teamet är mycket viktigt då patientens status kan försämras mycket akut och det är viktigt att tidigt kunna se och känna igen varningstecken och uppmärksamma sjuksköterska och läkare på detta.
Tjänsten bidrar till vår 24/7-verksamhet genom att arbeta två helgpass per månad.
Vi söker dig som
har lätt för att samarbeta och fungerar bra i grupp samt kunna agera korrekt i akuta situationer
har mod att agera efter din egen övertygelse
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
talar klart, välformulerat och engagerat i enskilda möten samt i små och stora grupper. Du lyssnar och är mottaglig för motparten samt anpassar dig till situationen
är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard samt lägger stor vikt vid att leva upp till dessa.KvalifikationerKvalifikationer
Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterskor eller arbetsgivarintyg som styrker att du hade tillsvidareanställning som undersköterska 1 juli 2023 i enlighet med övergångsbestämmelserna (2021:739) i Patientsäkerhetslagen (2010:659). Du som söker med arbetsgivarintyg ska bifoga betyg från din undersköterskeexamen.
Minst två års erfarenhet inom cancer/kirurgi/akutsjukvård
Erfarenhet av att ha jobbat med akuta patienter
Meriterande:
Specialistundersköterska inom akutsjukvård eller palliativ vård.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Läs mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor.
Läs mer om övergångsbestämmelserna i Patientsäkerhetslagen (2010:659).
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Vi utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdomar.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-cancer/
