Undersköterska natt
Habo kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Habo Visa alla undersköterskejobb i Habo
2025-09-19
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Habo kommun, Socialförvaltningen i Habo
Habo kommun är en arbetsplats med helhetssyn på invånaren. Inom vård och omsorg är vårt fokus att stärka invånarens självständighet.
Buss 114 trafikerar Jönköping- Habo 2 gånger/timme. Tåg Skövde-Nässjö via Habo avgår varje timme. Vi har kostnadsfri personalparkering och fina cykelvägar.
Du kommer utgå från Kärrsgården i Habo.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
• Utföra och dokumentera utförande av beviljat bistånd enligt SoL.
• Delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
• Svara på och åtgärda trygghetslarm.Kvalifikationer
Vi arbetar i lag om 3-4 medarbetare per pass. Arbetet utförs enskilt och vid behov möts kollega upp för dubbelarbete.
Vi söker dig som:
Tillsammans med kollegor fördela arbetspassen i schemat.
Vill vara delaktig i den dagliga planeringen av arbetet.
Självständigt utför omsorg och hälso-och sjukvårdsuppgifter.
Dokumentera enligt IBIC.
Har körkort för bil.
Behärskar svenska språket i tal och skrift .
ÖVRIGT
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, Personal- och löneenheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.
Ansökningshandlingar returneras ej.
Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-429". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habo kommun
(org.nr 212000-1611) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Habo kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef hemtjänst
Nina Karlsson nina.karlsson@habokommun.se 036-442 83 20 Jobbnummer
9517196