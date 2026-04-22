Undersköterska med utökat ansvar till Ersta diakonis hemtjänst på Södermalm
Om arbetsplatsen
Ersta hemtjänst är en del av Ersta diakoni och bedriver stöd och omsorg i vardagen för att våra kunder ska kunna fortsätta att bo hemma, i det ingår även gemensamma aktiviteter. Vi finns i Stockholm, Gävle och Sundsvall.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
Du arbetar nära våra kunder i hemtjänsten, precis som vanligt. Samtidigt får du ett utökat ansvar i verksamheten.
Som helgansvarig (varannan helg) har du en arbetsledande roll där du ansvarar för bemanning, planering och telefon. Du fördelar arbetet i gruppen och ser till att dagen fungerar, samtidigt som du själv arbetar i verksamheten.
Som ersättare till gruppchef stöttar du vid frånvaro och hjälper till med planering, schema och daglig samordning. Du får introduktion och möjlighet att gå bredvid gruppchef för att successivt lära dig rollen. Uppdraget sker främst vardagar och i varierande omfattning.
Vem är du?
Det här är en roll för dig som vill ta mer ansvar i vardagen och samtidigt få en större förståelse för hur verksamheten fungerar. Du får möjlighet att utvecklas inom planering och ledning - och på sikt kan rollen vara ett steg vidare mot en gruppchefstjänst.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en person som:
Tar ansvar och vågar fatta beslut
Har ordning och kan planera
Är flexibel när saker förändras
Gillar att lösa problem
Samarbetar bra med andra.
Din erfarenhet
Är utbildad undersköterska
Har erfarenhet av hemtjänst
Kan cykla
Har grundläggande datavana
Det är meriterande om du haft en roll med administrativt ansvar tidigare.
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför anställning kommer vi att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Vi tillämpar provanställning som standard.
Kontaktperson: Fanny Josefsson, Verksamhetschef, fanny.josefsson@erstadiakoni.se
Facklig kontaktperson: Kommunal Ersta diakoni, pvo.erstadiakoni.stockholm@kommunal.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7574077-1960934". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers
Erstagatan 3D
116 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Ersta diakoni Jobbnummer
9869920