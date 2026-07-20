Undersköterska med utökat administrativt ansvar
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2026-07-20
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Vill du utvecklas i din yrkesroll och ta nästa steg i din karriär inom hemtjänsten?
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande undersköterska som vill kombinera det kundnära arbetet med ett utökat ansvar inom planering och bemanning.
Hos Petras hemtjänst tror vi att kontinuitet gör skillnad. Därför arbetar vi för att skapa långsiktiga relationer, hög kvalitet och en trygg vardag för både våra kunder och våra medarbetare. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en verksamhet där ditt engagemang och dina idéer värdesätts.
Arbetstid
Tjänsten innebär schemalagd arbetstid 07.30–16.00 samt arbete var tredje helg.Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Detta är i grunden en tjänst som undersköterska i hemtjänsten, där merparten av arbetstiden består av kundbesök och omsorgsarbete.
Utöver det får du ett utökat ansvar för bemanning och schemaplanering var tredje helg. I den rollen arbetar du nära verksamhetschef och samordnare för att säkerställa att verksamheten fungerar smidigt och att både kunder och medarbetare får bästa möjliga förutsättningar.
Rollen är utformad med möjlighet till utveckling. För rätt person finns möjlighet att successivt utöka ansvarsområdet och ta en mer omfattande roll inom verksamhetens planering och administration.Arbetsuppgifter
Ge trygg och professionell omsorg till våra kunder.
Utföra personlig omvårdnad och serviceinsatser.
Dokumentera enligt gällande riktlinjer.
Samarbeta med kollegor, kunder och anhöriga.
Ansvara för bemanning och schemaplanering var tredje helg.
Hantera akuta förändringar i bemanningen.
Vara ett stöd till samordnare och verksamhetschef i den dagliga planeringen.
Bidra till struktur, kvalitet och god kommunikation i verksamheten.
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.
Har erfarenhet av arbete inom hemtjänst eller annan äldreomsorg.
Är ansvarstagande, strukturerad och lösningsorienterad.
Trivs med att kombinera praktiskt omsorgsarbete med administrativa arbetsuppgifter.
Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system.
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
Har B-körkort.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med schemaplanering, bemanning eller andra administrativa arbetsuppgifter, men det viktigaste är att du har intresse, engagemang och vilja att utvecklas.
Vi erbjuder
En utvecklande roll där du får möjlighet att växa och ta mer ansvar.
En varierad arbetsdag där du kombinerar omsorg med planering.
Möjlighet att på sikt utöka ditt administrativa ansvar.
Närvarande chefer och korta beslutsvägar.
Ett engagerat och hjälpsamt arbetslag.
Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar.
Kompetensutveckling och goda möjligheter att utvecklas inom verksamheten.
Därför ska du välja Petras hemtjänst
Hos oss är kontinuitet mer än ett ord – det är grunden i allt vi gör. Vi arbetar med tydliga rutiner, nära ledarskap och ett starkt fokus på kvalitet. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi vill ge dig goda förutsättningar att utvecklas och trivas långsiktigt.Så ansöker du
Bifoga:
Bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.
CV
Vi tillämpar sex månaders provanställning och rekryterar löpande. Vänta därför inte med din ansökan – urval sker löpande.
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation.
Skicka din ansökan och bifoga ett CV till josefin@petrashemtjanst.se
Vi kallar till intervjuer löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vi önskar inte bli kontaktade av rekryterare eller bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: josefin@petrashemtjanst.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Petras hemtjänst AB
(org.nr 556824-0146)
Katrinebergsbacken 35b (visa karta
)
117 61 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Petras Hemtjänst AB Jobbnummer
10007081