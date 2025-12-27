Undersköterska med samordnaruppdrag till Linehuset, Lund
2025-12-27
Vi söker en administrativ undersköterska med samordnaruppdrag till Linehuset.
Vi söker en undersköterska som uppskattar en kombination av omsorgsarbete, administrativt arbete och handledning.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% som undersköterska. Samordnaruppdraget är tidsbegränsat och löper ett år i taget, med möjlighet till förlängning.
Arbetstiderna är dagar/kvällar och varannan helg i omvårdnadsarbetet men med avsatt tid för att utföra administrativa och handledande arbetsuppgifter.
Du har ett övergripande ansvar för två avdelningar och får därmed en god inblick i brukarnas och personalens behov i det dagliga arbetet.
Du kommer att arbeta som omvårdnadspersonal med delegerade uppgifter. Det är viktigt att du har ett personcentrerat och rehabiliterande förhållningssätt där du uppmuntrar brukarnas egna förmågor.
I samordnaruppdraget kommer du att handleda kollegorna på avdelningarna, en del arbetsuppgifter ansvarar du för och andra arbetsuppgifter utför ni tillsammans. Exempel på arbetsuppgifter som samordnare:
- Förbereda och delta på uppföljningar med biståndshandläggaren
- Var trygg i att handleda kollegor i att beviljade insatser verkställs
- Hantera nationella kvalitetsregister
- Planering av brukarnas insatser i planeringsverktyget Epsilon
- Introducera nya medarbetare och vikarier
- Förbereda och delta på teamträffar
- Vara trygg i att skriva och uppdatera genomförandeplaner och social dokumentation. Samt handledare kollegor i arbetet.
- Ansvara för beställningar och leveranser utifrån givna rutiner och standards
Vi söker dig som
har en examen som undersköterska, intresse för administrativa, intresse för handledande uppgifter och har goda kunskaper i nationella värdegrunden för äldreomsorgen.
Det krävs att du har god datorvana samt behärskar svenska språket i tal och skrift. Administrativ erfarenhet är önskvärd och meriterande. Systemen du kommer att arbeta i är Lifecare, Epsilon och nationella kvalitetsregister.
Du behöver vara initiativtagande, självgående och ha en god samarbetsförmåga. Vidare behöver du kunna planera, organisera och strukturera ditt och andras arbete på ett effektivt sätt. Att du har en helhetssyn där du ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut är en självklarhet för oss.
En förutsättning för att lyckas med uppdraget är att du som undersköterska med samordnaruppdrag sörjer för god, öppen kommunikation och du delar Lunds kommuns förhållningssätt Lyssna, Lära och Leda.
Vi erbjuder dig
Tillsvidaretjänst med heltidsmåttet 36,33 timmar i veckan.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Linehuset ligger på Linero i östra Lund och består av 96 lägenheter, fördelat på tolv avdelningar. Trädgården är belägen i en parkliknande miljö med ett lusthus och en anpassad sinnenas trädgård för brukare och personal att vistas i. Vi jobbar tillsammans för en god arbetsmiljö till exempel med regelbundna mikropauser och möjlighet att använda våra återhämtningsstolar.
Titta gärna på:
Hemsidan: https://lund.varbi.com/center/tool/position/830946/edit/tab:2/Linehuset
Instagram: linehuset_Övrig information
Bifoga gärna - Skyddad yrkestitel för undersköterska - till din ansökan.
I denna rekrytering har vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att läsa din ansökan.
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
