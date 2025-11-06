Undersköterska med samordnarfunktion
Vellinge kommun, Omsorgsavdelningen
2025-11-06
På St. Knut och Aspen finns totalt 99 lägenheter fördelat på två somatiska avdelningar, sex demens avdelningar, en korttid/växelvårdsavdelning och vi har även en dagverksamhet.
Personalteamet består av bland annat omvårdnadspersonal, samordnare, aktivitetsansvarig, specialistundersköterskor och sjuksköterskor. S:t Knut och Aspen är bemannat dygnet runt med omvårdnadspersonal. Vardagar finns det även tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut.
Vi söker nu en tillsvidare anställd grym undersköterska med ett samordnaruppdrag.
Är du en driven undersköterska med individfokus?
Har du tidigare erfarenhet som samordnare?
Är du utvecklingsbenägen och inte rädd för utmaningar? Då kan du vara rätt person för oss!
Som samordnare arbetar du i vården och är en del av teamet och har ett nära samarbete med dina kollegor och enhetschef för att se till att våra vårdtagare får sina beviljade insatser.
Du har ett helhetsperspektiv när det gäller verksamhetens behov.
Du har ett handledande förhållningssätt på avdelningarna. Du ska tillsammans med enhetschef och kollegor driva och utveckla verksamheten mot uppsatta mål. Du ska bidra till en organisation med tydliga strukturer och ekonomisk medvetenhet.
Du förväntas ha en nära kontakt med arbetsgruppen och kommer att tillsammans med enhetschefen planera, driva och följa upp det dagliga arbetet utifrån gällande rutiner. Som samordnare har du inget direkt personalansvar.
Som samordnare jobbar du dagtid måndag till fredag och var tredje helg. Våra samordnare jobbar på avdelningarna och ingår i teamet utifrån behov i verksamheten.Kvalifikationer
Undersköterska
ÖVRIGT
Vi vill att det ska kännas bra både att bo och jobba i Vellinge kommun. För oss är mod, trovärdighet, glädje och omtanke viktigt för att trivas på arbetet och i vardagen. Våra medarbetare är vana vid korta beslutsvägar, goda utvecklingsmöjligheter och bra ledare (alla chefer får ledarskapsutbildning).
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287948". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vellinge Kommun
(org.nr 212000-1033) Arbetsplats
Vellinge kommun, Omsorgsavdelningen
Enhetschef
Sofia Tidstam sofia.t.tidstam@vellinge.se
9590986