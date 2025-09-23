Undersköterska med administrativa inslag
2025-09-23
Med 1 000 experter på närmare 100 enheter över hela landet är Falck Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder företagshälsovård, kris- och personalstöd, organisations- och ledarskapsutveckling, omställnings- och karriärtjänster samt primärvård och hälsotjänster för privatpersoner. Falcks tjänster inom hälsa och arbetsliv når 1,2 miljoner människor över hela Sverige och bidrar till ett hållbart arbetsliv och privatliv för alla.
Är du undersköterska med erfarenhet av mottagningsarbete och administration? Låter det spännande att få jobba brett och serviceinriktat mot våra kunder och deras medarbetare? Nu söker vi efter en till kollega till Falcks enhet i Malmö.
Med vår kunskap och erfarenhet jobbar vi på Falck hälsa och arbetsliv konsultativt mot kund genom att lotsa dem rätt i vad som bör göras och föreslå hur det ska genomföras för att bidra till positiva arbetsmiljöer och kunden ska få bästa effekt.
Som undersköterska på Falck är du spindeln i nätet på enheten, är ansiktet utåt mot kund och kundanställda och arbetar nära dina kollegor på enheten.
Dina arbetsuppgifter består bla av:
• Provtagning, alkohol- och drogtest,
• EKG och spirometri
• Löpande hantering av inkommande bokningar i Falcks administrativa system samt via vår telefonväxel
• Kundbemötande gällande olika förfrågningar från kund
• Intern administration såsom att stödja kollegor i interna bokningar och schemaläggning
• Koordinering av arbetsplatsen gällande inköp, fakturahantering, posthantering mm i nära samarbete med konsultchef
• Hålla i utbildningar exempelvis i HLR
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska med intyg av skyddad titel
• Har erfarenhet från medicinskt mottagningsarbete inklusive provtagning och EKG
• Har goda administrativa kunskaper och erfarenhet då dina arbetsuppgifter främst kommer att vara av administrativ karaktär.
• Har goda IT-kunskaper då datorn kommer vara ditt främsta arbetsverktyg
• Behärskar svenska i tal och skrift.
• Har erfarenhet/intresse av att hålla utbildningar
Som person har du en god kommunikativ förmåga och drivs av att ge professionell service och vara till hjälp för kunder och kollegor. Du är positiv och flexibel i ditt arbetssätt där du både kan arbeta självständigt och i samarbete med kollegor. Vidare är du lösningsfokuserad och arbetar strukturerat och metodiskt.
Vi erbjuder dig:
• Kollektivavtal med bra förmåner
• Vara med och påverka i en av Sveriges framtidsbranscher i ett globalt bolag med muskler som fyller en viktig samhällsfunktion
• Spännande och driven arbetsplats med en enorm bredd av kompetens som borgar för ett kontinuerligt lärande i ett bolag under utveckling med interna möjligheter att växa
• Intressanta kunder, både inom privat och offentlig sektor och inom en gedigen bredd av branscher
Övrigt:
I samband med anställning måste du kunna uppvisa intyg av skyddad titel.
Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Tjänstgöringsgrad 100% och tillträde enligt överenskommelse. Arbetstid helgfria vardagar 8-17.
Tjänsten kan innebära resor mellan enheterna och till kunder i närområdet vilket innebär att du måste ha körkort och tillgång till egen bil.
Är du intresserad?
Vid frågor är du välkommen att kontakta Konsultchef Sofie Jeppsson på sofie.jeppsson@falcksverige.se
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-14. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista datum för ansökan.
