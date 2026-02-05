Undersköterska kvällstid
2026-02-05
Undersköterska kvällstjänst i hemtjänsten
Vi är ett av de äldsta privata hemtjänst företagen i Nacka. Vi har kollektivavtal via kommunal. Vi kan erbjuda dig fast anställning med trygga förhållanden. Vi erbjuder interna utbildningar och är certifierade Stjärnmärkt. Vårt mål är att erbjuda både kund och personal trygghet genom kontinuitet. Nu är du välkommen att söka till vårt glada team.
Du skall tycka om att arbeta med äldre människor och stödja dem i sin vardag. Hjälpen kan vara allt från att laga måltider till att hjälpa till med personlig hygien. Allt som du själv gör i din vardag. Du ska vara lyhörd och ha stor empati för våra kunder. Du behöver ha social kompetens och viljan att alltid ge ett gott bemötande och skapa relationer.
Krav: Svenska i tal och skrift.
Krav: Utbildad undersköterska med bevis att använda yrkestitel från socialstyrelsen.
Krav: B-Körkort
Stort plus om du har egen bil att köra i tjänsten. Då har du rätt till milersättning.
Denna tjänst är ca 61,49% med stor möjlighet att arbeta upp till 100%.
Arbetet är förlagt med fasta pass så du alltid vet när du arbetar från ca kl.15,15-22,00
Jämn vecka Onsdag, Torsdag kväll.
Ojämn vecka Måndag, Tisdag, Fredag, lördag, Söndag kväll.
Tjänsten startar from 2026-03-01 eller tidigare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
