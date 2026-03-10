Undersköterska kombinerad roll i hemtjänst och administration
2026-03-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Undersköterska till Hemstöd24 Omsorg - kombinerad roll i hemtjänst och administration
Hemstöd24 Omsorg söker en engagerad undersköterska som vill kombinera arbete i hemtjänsten med administrativa uppgifter och stöd till samordnare.
I rollen arbetar du främst som undersköterska i hemtjänsten, men du kommer även att assistera samordnare och få möjlighet att utvecklas inom administrativa arbetsuppgifter. Arbetet kan även innebära insatser inom hemtjänst och boendestöd, och du behöver vara flexibel och kunna rycka in där behov finns.
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska
Har minst 2 års erfarenhet inom hemtjänst
Har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är snabb och noggrann vid dokumentation samt har mycket god datorvana
Har B-körkort
Kan kombinera arbete i hemtjänst, boendestöd och administrativa uppgifter
Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
Har en positiv inställning och tycker om att underlätta vardagen för både äldre och kollegorPubliceringsdatum2026-03-10Så ansöker du
Skicka din CV till info@hemstod24.se
.
Ange gärna ditt löneanspråk samt startdatum eller hur lång uppsägningstid du har. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
endast via mail
E-post: info@hemstod24.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kombinerad roll". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Hemstöd24 Omsorg
(org.nr 556927-9861), http://www.hemstod24.se
Solberga Ängsväg 3 (visa karta
)
125 44 ÄLVSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9789156