Undersköterska inom Infektionssjukdomar och Beroendeproblematik
Region Stockholm / Undersköterskejobb / Huddinge Visa alla undersköterskejobb i Huddinge
2026-02-12
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
Är du en lugn och erfaren undersköterska och brinner för infektionssjukvård? Har du även ett stort intresse för psykiatri och beroendevård samt vill bli en del av vår unika verksamhet? Då är det kanske dig vi söker!
Du erbjuds
en individuellt anpassad introduktion, samt en intensivkurs på tre dagar med fokus på infektionssjukdomar och infektionsspecifik omvårdnad
aktivt deltagande i olika utvecklingsprojekt då vi alltid strävar efter att förbättra kvaliteten för både patienter och medarbetare
en kompetensmodell som sträcker sig från generell omvårdnad till magisternivå där vidareutveckling inom specialområden och forskningsmöjligheter är naturliga delar
samarbete med många erfarna kollegor.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Vår avdelning är en infektionsavdelning som samverkar med Beroendecentrum. Vi vårdar infektionspatienter både med och utan beroendeproblematik. Avdelningen är unik i sitt slag och bedrivs enligt I54-modellen med rutiner och förhållningssätt framtagna för att skapa en trygg vårdmiljö. Samtidigt som infektionen behandlas så sker en social planering på avdelningen så att utskrivningen blir så bra som möjligt.
I rollen som undersköterska kommer du samarbeta i omvårdnadsarbetet med en sjuksköterska. Tillsammans arbetar ni för att ge patienten den bästa vården och bemötande. Arbetsuppgifterna är varierande.
Annonsen avser en timanställning.
Vi söker dig som
har hög personlig mognad och förmåga att se helheten
förstår värdet av samarbete och bidrar till ett gott teamarbete
kommunicerar tydligt, prestigelöst och lyhört
möter andra människor med empati och en respektfull människosyn.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterskor eller arbetsgivarintyg som styrker att du hade tillsvidareanställning som undersköterska 1 juli 2023 i enlighet med övergångsbestämmelserna (2021:739) i Patientsäkerhetslagen (2010:659). Du som söker med arbetsgivarintyg ska bifoga betyg från din undersköterskeexamen
Utbildad undersköterska mot inriktning akutsjukvård
Erfarenhet av akutsjukvård/vårdavdelning akutsjukhus
Erfarenhet av missbruksvård, infektion och/eller psykiatri
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Läs mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor.
Läs mer om övergångsbestämmelserna i Patientsäkerhetslagen (2010:659).
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Akut och Reparativ Medicin
Tema Akut och Reparativ Medicin består av sex medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron näsa, hals Hörsel och balans samt Transplantation). https://www.karolinska.se/vard/tema/tema-akut-och-reparativ-medicin/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Fast timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1034". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Akut Reparativ Medicin Huddinge Kontakt
Johan Wieck johan.wieck@regionstockholm.se Jobbnummer
9739010