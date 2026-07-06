Undersköterska Hudmottagning
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Uddevalla Visa alla undersköterskejobb i Uddevalla
2026-07-06
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, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
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, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Hudmottagningen är lokaliserad till Uddevalla sjukhus och konsultverksamhet bedrivs vid NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan. Vi behandlar patienter med olika typer av hudsjukdomar, hudtumörer och könssjukdomar. På mottagningen finns också en ljusbehandlingsenhet. Hudmottagningen i NU-sjukvården ingår i verksamhetsområdet Infektion, hematologi och hud.
Vårt team består av 30 medarbetare, 15 läkare, 11 sjuksköterskor och 4 undersköterskor.
Om jobbet
Arbetet innebär sedvanligt mottagningsarbete i nära samarbete med våra specialistläkare inom dermatologi.
I arbetsuppgifterna ingår assistering vid läkarbesök, omläggningar, provtagning, hantera delar av ärendena i 1177 och SAMSA samt arbete på vår ljusbehandlingsenhet.
Våra mottagningar består till stor del av tumörmottagning, där du kommer att assistera vid operation.
Arbetet på mottagningen bedrivs dagtid, måndag till fredag.
Om dig
Du kommer jobba nära patienterna vilket innebär att du:
behöver ha ett gott bemötande, förståelse och intresse för människor.
tidigare erfarenhet från mottagningsarbete samt sårvård ser vi som en stor fördel
har lätt för att lyssna och kommunicera med både patienter och närstående
alltid arbetar utifrån ett patientfokuserat förhållningssätt
är trygg och stabil i dig själv och kan anpassa dig efter situationen och prioritera
trivs med att arbeta på ett flexibelt och noggrant sätt
tycker om att samarbeta med olika yrkeskategorier
ser möjligheter och hittar lösningar på problem som uppstår och vill vara med och utveckla verksamheten.
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor – där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)
Övrig information
Intervjuer planeras starta v.33.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
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461 85 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
NU-sjukvården, Område I, Hematologi- Hud och Infektion Jobbnummer
9992939