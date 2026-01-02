Undersköterska hemtjänst-dagtid
2026-01-02
Allegio Omsorg är ett familjeomsorgs företag som vill göra skillnad. Vi erbjuder omsorg och service genom biståndsbeslut eller som RUT-tjänst. Vi är ingenting utan våra duktiga medarbetare!
Kompetens är viktigt - vi har därför en hög utbildningsnivå på våra anställda med särskild inriktning på demens och palliativ omvårdnad. Vi arbetar ständigt med utveckling i våra verksamheter och arbetar kvalitetssäkrande med bl.a. egenkontroller.
Namnet Allegio kommer från latinets Legio som betyder "utvalt manskap" - det är utifrån den devisen vi arbetar: vi vet att vi erbjuder de bästa tjänsterna när vi också har de bästa och mest engagerade medarbetarna!
Vi erbjuder omsorg och service till våra kunder genom biståndsbeslut eller som en RUT-tjänst. Utifrån kundens behov ser vi till att tillsammans utforma en trygg tjänst, som är anpassad utifrån behov och önskemål. Vi arbetar aktivt med fast omsorg kontakt och för att tillgodose behov och rutiner hos våra kunder, på bästa möjliga sätt, prioriterar vi små arbetsgrupper med god kontinuitet. Vi har ett eget kvalitetsledningssystem och arbetar systematiskt med kvalitetssäkring i verksamheten - vi kan alltid bli bättre.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Som anställd hos oss ansvarar du för att utföra beslutade biståndsinsatser, i dessa uppgifter ingår bland annat stöd och hjälp med matsituationer, hygien, förflyttningar, aktivering m.m. Ditt uppdrag blir även att stötta kunderna i den mån det är nödvändigt och stärka deras förmåga till självständighet. Du kommer att få arbeta dagtid samt varannan helg.Kvalifikationer
Engagemang och intresse för målgruppen.
Du är noggrann och ställer höga krav på din arbetsinsats.
Du är serviceinriktad, stabil, empatisk, lojal och har gott omdöme.
Du har förmåga att samarbeta med kollegor och kunder.
Du har förmåga att ta eget ansvar och att utföra arbete självständigt.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Att du har undersköterska utbildning (Skyddad Yrkestitel)
Behärska svenska i tal och skrift.
Har körkort
Cyklar
Skicka ett CV samt personligt brev till oss och berätta varför du skulle passa bra för den här rollen. Rekrytering sker löpande, vänta därför inte med din ansökan.
Innan erbjudande om anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: linda.sardqvist@allegio.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Undersköterska dagtid". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allegio Omsorg AB
(org.nr 559019-7975)
Transformatorgatan 2 (visa karta
)
721 37 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Allegio Västerås Norr Kontakt
Verksamhetschef
Linda Särdqvist linda.sardqvist@allegio.se Jobbnummer
9667158