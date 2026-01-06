Undersköterska Hemtjänst Kväll
C&C Omsorg AB / Undersköterskejobb / Stockholm
2026-01-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd

Vår verksamhet växer och vi söker dig som med stolthet och hjärta vill ge kunden en riktigt bra hemomsorg. Som undersköterska är du oerhört viktig!
Din uppgift är att ge livskvalitet med hjälp av dig kan våra kunder behålla sitt levnadssätt och sina vanor.
Du är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel och har arbetat inom äldreomsorgen i minst 1-3 år.
Du ska ha vana att dokumentera i social journal.
Du ska vara bra på att bemöta olika typer av personer och se till varje individs personliga egenskaper, behov och integritet.
Du är en ansvarstagande person, med god förmåga att planera och organisera.
Du sätter laget före jag och väljer att se möjligheter där andra ser problem. Tillsammans skapar vi energi och engagemang som i sin tur skapar framgång och tro.
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav.
Vi kommer begära in utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning
Arbetstiden är förlagt till kvällstid mellan 16-22
B körkort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: caroline.larsson@cc-omsorg.se Arbetsgivare C&C Omsorg AB
(org.nr 559277-6032), https://cc-omsorg.se/
Grimstagatan 217 (visa karta
)
162 58 VÄLLINGBY Jobbnummer
9670061