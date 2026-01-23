Undersköterska, heltid Familjeläkarna Vaxholm
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB / Undersköterskejobb / Vaxholm Visa alla undersköterskejobb i Vaxholm
2026-01-23
, Värmdö
, Lidingö
, Stockholm
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB i Vaxholm
, Värmdö
, Stockholm
, Täby
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-23Om företaget
Familjeläkarna är en vårdgivare som drivs av människor som själva arbetar inom vården. Det tror vi gör skillnad. Vi har ett brett vårdutbud inom Primärvård, Äldrevård, Geriatrik och Palliativ vård. Vi vill ge den vård som vi vill ge vår egen familj.
Familjeläkarna är en lärande och nyfiken organisation som hela tiden arbetar för att utveckla vården. Vi är en platt organisation med korta beslutsvägar, med god samverkan och gemenskap mellan våra verksamheter. Hos oss finns arbetsglädje och energi.
Vi arbetar i team och du får möjlighet att använda din medicinska kompetens för att organisera och planera vården. Vi har väl fungerande arbetssätt som ger dig stöd i att koncentrera dig på patienten. Hos oss kan du fortsätta utveckla din yrkesskicklighet.
Familjeläkarna Vaxholm
Vi söker dig som vill arbeta som Undersköterska på vårdcentral med en härlig personalgrupp och främst inom vår Hemsjukvård
Arbetet ställer krav på förmåga att arbeta självständigt och att ta egna initiativ. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga. Du är positiv, initiativrik, flexibel och känner dig säker i din yrkesroll.
I arbetet ingår bland annat sedvanliga undersköterskeuppgifter så som omvårdnad, venprovtagning, katetersättning/hantering, stomiomläggning och hantering, såromläggningar, kontroll av vitalparametrar,Kvalifikationer
Du bör ha några års erfarenhet som undersköterska och vana att arbeta i journalsystemet Take Care.
Varmt välkommen med din ansökan till oss, urval och intervjuer sker löpande.
Körkort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6909677-1804926". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
(org.nr 556740-1756), https://familjelakarna-1727350800.teamtailor.com
Kapellgatan 2 (visa karta
)
185 31 VAXHOLM Arbetsplats
Familjeläkarna Jobbnummer
9701303