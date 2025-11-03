Undersköterska Demenscentrum Villa Videbeck plan 3
2025-11-03
Om jobbet
På Villa Videbeck plan 3 finns Glunten som är korttid- och växelvårds enheter med 16 lägenheter fördelat på två avdelningar.
Det finns också två boendeavdelningar med 9 boende på varje. För oss är det viktigt att vi arbetar tillsammans.
Vi söker dig som...
är utbildad undersköterska med erfarenhet och utbildning inom demens. Är du intresserad av att arbeta för att stötta och ge personer med demens en meningsfull dag på Villa Videbeck? Då kan ett arbete hos oss vara rätt för dig!
Vi arbetar utifrån varje individs specifika behov och ser till den enskildes egna styrkor. Nu söker vi dig som vill arbeta tillsammans med oss och som delar vår värdegrund och har ett stort intresse för omvårdnad vid demens.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Du arbetar självständigt och har god samarbetsförmåga med boende, närstående, medarbetare och deltar i vårt teamarbete. Tillsammans arbetar vi för att skapa en trygg och meningsfull vardag för varje individ. Vi arbetar med personcentrerad omvårdnad, kontaktmannaskap, social samvaro, samt ger stöd i medicinska uppgifter. I ditt arbete ingår löpande dokumentation och ansvar för genomförandeplaner. Vi använder kvalitetsregister, BPSD-registret med bemötandeplaner samt Senior Alert som verktyg.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och kan arbeta självständigt och i team. Att tidigare ha jobbat och/eller ha fördjupad kunskap och utbildning inom demensområdet är
meriterande. Du har en förmåga att skapa trygghet samt att bemöta och förstå personernas individuella behov. För dig är det självklart att ha ett professionellt förhållningssätt i ditt arbete där du alltid sätter personen i centrum. Du är trygg och lyhörd i din yrkesroll . Du är positiv och tar ansvar för verksamheten. Du bidrar till ett gott arbetsklimat och till din egen utveckling.
Eftersom social dokumentation och kommunikation är viktiga i ditt arbete, behöver du ha goda kunskaper i svenska samt god datavana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav:
Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska från Socialstyrelsen alternativt intyg från tidigare arbetsgivare som styrker att du 1 juli 2023 hade en tillsvidareanställning som undersköterska. Behärska svenska i tal och skrift samt god läsförståelse. Grundläggande digital kompetens.
Meriterande:
- Erfarenhet av liknande arbete och/eller utbildning inom demens.Övrig information
Vi söker en undersköterska till tillsvidareanställning, 100 % i sysselsättningsgrad. Arbetsgivaren erbjuder heltid men möjlighet finns till önskad sysselsättningsgrad.
För att kunna anställas i rollen som undersköterska behöver du med din ansökan bifoga bevis för skyddad yrkestitel alternativt ett intyg från din nuvarande arbetsgivare som styrker att du 1 juli 2023 har/hade en tillsvidareanställning som undersköterska.
Du kommer arbeta schemalagd tid dag/kväll/helg.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Urval sker löpande under rekryteringsperioden.
Välkommen med din ansökan redan idag!
