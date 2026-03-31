Undersköterska Cura Hemvård
2026-03-31
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Är du utbildad undersköterska och vill underlätta vardagen för andra människor i deras egna hem? Trivs du med ett rörligt arbete och varierande arbetsuppgifter? Då kan ett arbete inom hemvården vara rätt för dig! Vi söker just nu en ny medarbetare till Cura hemvård.
Enheten är en enhet som riktar sig mot personer med demenssjukdom. Vi hjälper brukare i hela Lidköpings kommun.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss kommer du att arbeta med att ge stöd, service och omvårdnad anpassat utifrån brukarens behov. Det kan exempelvis handla om socialt stöd, sysslor i hemmet, hjälp med hygien, promenader, ge mediciner eller andra delegerade arbetsuppgifter. Hur din arbetsdag ser ut styrs av brukarnas behov och du arbetar utifrån ett aktiverande förhållningssätt.
I din roll som fast omsorgskontakt för en eller flera brukare är du den som bygger upp en trygg och hållbar relation mellan kollegor, dina brukare och anhöriga. I fast omsorgskontakt ansvarar du för att genomförandeplaner upprättas, följs upp och revideras. I ditt arbete ingår löpande dokumentation.
Det är naturligt för dig att arbeta självständigt men även att samarbeta aktivt i team. Alla i teamet samverkar utifrån sin kompetens och helhetssyn runt brukaren.Kvalifikationer
- För tjänsten söker vi dig som har slutförd och godkänd vård- och omsorgsutbildning. För anställning krävs att du bifogar betyg i din ansökan som styrker din behörighet som undersköterska tillsammans med betyg i Svenska 1 eller motsvarande på gymnasial nivå.
- Du har en förmåga att skapa trygghet samt att bemöta och förstå brukarens behov. För dig är det självklart att ha ett professionellt förhållningssätt i ditt arbete och du bör känna dig trygg i din yrkesroll och vara lyhörd. Du har en positiv inställning och tar ansvar att bidra till ett positivt arbetsklimat och till din egen utveckling.
- Eftersom social dokumentation och kommunikation är viktiga i ditt arbete, behöver du ha goda kunskaper i svenska samt god datavana.
- Du ska ha B-körkort.
- Du ska kunna Cykla
Meriterande
- Att tidigare arbetat och/eller har fördjupad kunskap och utbildning inom demensområdet tex YH demens är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
- Vi söker en undersköterska till tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
- Arbetsgivaren erbjuder heltid men möjlighet finns till önskad sysselsättningsgrad.
Du kommer att arbeta schemalagd tid såsom dag, kväll och helg. Vi arbetar 50 % av helgerna.
Din primära arbetsplats kommer att vara enhet Cura hemvård, men du är anställd i hela Lidköpings kommun, så arbete på andra enheter kan förekomma.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/128". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings kommun
(org.nr 212000-1694) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Social Välfärd, Stöd i hemmet, Cura Hemvård Kontakt
Kristin Jansson Enhetschef 0510-771133 Jobbnummer
9828971