Undersköterska, Capio Geriatrik Dalen, avdelning 42
2026-03-06
Vill du arbeta i en varm, inkluderande och professionell miljö där din kompetens verkligen gör skillnad? På Capio Geriatrik Dalen får du möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor i en verksamhet som sätter både patienten och medarbetaren i fokus.Publiceringsdatum2026-03-06Om företaget
Hos oss möts du av en stark teamkänsla, korta beslutsvägar och en familjär arbetsmiljö där alla bidrar och blir sedda. Vi är stolta över vår mångkulturella och inkluderande verksamhet med närvarande chefer och ett genuint engagemang för både kvalitet och arbetsglädje.
Capio Geriatrik Dalen bedriver modern geriatrisk vård i välutrustade lokaler med goda kommunikationer. Verksamheten omfattar 164 vårdplatser fördelade på sju avdelningar. Vi arbetar med moderna digitala lösningar som underlättar vardagen, bland annat journalsystemet TakeCare, Frisq samt avancerad medicinteknisk utrustning med automatisk dataöverföring.
Avdelning 42 är en allmängeriatrisk avdelning med 24 vårdplatser, varav åtta enkelrum. Här arbetar vi med geriatrisk utredning, behandling och omvårdnad för patienter med exempelvis infektioner, hjärt- och kärlsjukdomar, njursvikt, KOL och diabetes.
Din roll
Som undersköterska hos oss är du en nyckelperson i det dagliga vårdarbetet och arbetar nära patienten i ett engagerat team. Du är med och skapar trygghet, delaktighet och god vårdkvalitet för våra patienter.
Du ingår i ett multiprofessionellt team och samarbetar tätt med läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, logoped, kurator och koordinator-sjuksköterska. Arbetsuppgifterna omfattar omvårdnad, måltidsservering, dokumentation i TakeCare, deltagande i ronder samt delegerade medicintekniska arbetsuppgifter såsom venprovtagning, KAD-hantering, sårvård, NEWS2-kontroller och glukosmätning.
Vi erbjuder dig
En trygg, inkluderande arbetsplats med stark gemenskap
Närvarande och stöttande chefer
Individanpassad introduktion och goda utvecklingsmöjligheter
Kontinuerlig kompetensutveckling via interna och externa utbildningar samt Capio Academy
Individuell lönesättning
Friskvårdsbidrag om 3 000 kr/år
Tillgång till gym dygnet runt (kostar 500 kr/år som dras från friskvårdsbidraget)
Fri sjukvård upp till högkostnadsskyddet
Kollektivavtal, försäkringar och trygga anställningsvillkor
Personalparkering till reducerad kostnad
Fruktkorg två gånger i veckan
Frukost på tisdagar och fredagar
Om dig
Vi söker dig som är undersköterska med minst ett års erfarenhet inom akutgeriatrik eller akutsjukhus. Du är engagerad, positiv och trivs med att arbeta i team. Du har erfarenhet av journalsystemet TakeCare och ett intresse för att utvecklas inom geriatrisk vård.
Meriterande: specialistutbildning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Vikariat minst 6 månader, med mycket goda möjligheter till fortsatt anställning
Omfattning: Heltid, 37 timmar/vecka (dag/kväll/helg, inga nätter)
Sysselsättningsgrad: 100 % (deltid kan diskuteras)
Lön: Månadslön
Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen till ett team där din insats räknas - varje dag.
Skicka in din ansökan redan idag till oss på avdelning 42!
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta enhetschef Rabar Ali (rabar.ali@capio.se
)
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare.
