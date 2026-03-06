Undersköterska, Capio Geriatrik Dalen, avdelning 42

Capio Sverige AB / Undersköterskejobb / Stockholm
Vill du arbeta i en varm, inkluderande och professionell miljö där din kompetens verkligen gör skillnad? På Capio Geriatrik Dalen får du möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor i en verksamhet som sätter både patienten och medarbetaren i fokus.

Publiceringsdatum
Om företaget
Hos oss möts du av en stark teamkänsla, korta beslutsvägar och en familjär arbetsmiljö där alla bidrar och blir sedda. Vi är stolta över vår mångkulturella och inkluderande verksamhet med närvarande chefer och ett genuint engagemang för både kvalitet och arbetsglädje.
Capio Geriatrik Dalen bedriver modern geriatrisk vård i välutrustade lokaler med goda kommunikationer. Verksamheten omfattar 164 vårdplatser fördelade på sju avdelningar. Vi arbetar med moderna digitala lösningar som underlättar vardagen, bland annat journalsystemet TakeCare, Frisq samt avancerad medicinteknisk utrustning med automatisk dataöverföring.
Avdelning 42 är en allmängeriatrisk avdelning med 24 vårdplatser, varav åtta enkelrum. Här arbetar vi med geriatrisk utredning, behandling och omvårdnad för patienter med exempelvis infektioner, hjärt- och kärlsjukdomar, njursvikt, KOL och diabetes.
Din roll
Som undersköterska hos oss är du en nyckelperson i det dagliga vårdarbetet och arbetar nära patienten i ett engagerat team. Du är med och skapar trygghet, delaktighet och god vårdkvalitet för våra patienter.
Du ingår i ett multiprofessionellt team och samarbetar tätt med läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, logoped, kurator och koordinator-sjuksköterska. Arbetsuppgifterna omfattar omvårdnad, måltidsservering, dokumentation i TakeCare, deltagande i ronder samt delegerade medicintekniska arbetsuppgifter såsom venprovtagning, KAD-hantering, sårvård, NEWS2-kontroller och glukosmätning.
Vi erbjuder dig
En trygg, inkluderande arbetsplats med stark gemenskap

Närvarande och stöttande chefer

Individanpassad introduktion och goda utvecklingsmöjligheter

Kontinuerlig kompetensutveckling via interna och externa utbildningar samt Capio Academy

Individuell lönesättning

Friskvårdsbidrag om 3 000 kr/år

Tillgång till gym dygnet runt (kostar 500 kr/år som dras från friskvårdsbidraget)

Fri sjukvård upp till högkostnadsskyddet

Kollektivavtal, försäkringar och trygga anställningsvillkor

Personalparkering till reducerad kostnad

Fruktkorg två gånger i veckan

Frukost på tisdagar och fredagar

Om dig
Vi söker dig som är undersköterska med minst ett års erfarenhet inom akutgeriatrik eller akutsjukhus. Du är engagerad, positiv och trivs med att arbeta i team. Du har erfarenhet av journalsystemet TakeCare och ett intresse för att utvecklas inom geriatrisk vård.
Meriterande: specialistutbildning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Vikariat minst 6 månader, med mycket goda möjligheter till fortsatt anställning

Omfattning: Heltid, 37 timmar/vecka (dag/kväll/helg, inga nätter)

Sysselsättningsgrad: 100 % (deltid kan diskuteras)

Lön: Månadslön

Tillträde: Enligt överenskommelse

Välkommen till ett team där din insats räknas - varje dag.
Skicka in din ansökan redan idag till oss på avdelning 42!
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta enhetschef Rabar Ali (rabar.ali@capio.se)
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare.

Så ansöker du
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7343284-1878926".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Capio Sverige AB (org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Åstorpsringen 6 (visa karta)
121 31  ENSKEDEDALEN

Arbetsplats
Capio

Jobbnummer
9782309

