Undersköterska Bo Tryggt Hemma Centrum
Hörby kommun / Undersköterskejobb / Hörby Visa alla undersköterskejobb i Hörby
2025-12-30
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hörby kommun i Hörby
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2025-12-30Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad varje dag? Vi söker engagerade undersköterskor till Bo tryggt hemma område centrum 1 & 2, där vi erbjuder stöd och omsorg i människors egna hem. Hos oss får du möjlighet att bidra till att våra brukare kan leva ett tryggt och självständigt liv.
Du arbetar nära brukarna i deras hem och ger stöd i vardagen utifrån individuella behov.
Arbetsuppgifterna kan innefatta insatser inom SoL som personlig omvårdnad, socialt stöd och praktiska sysslor men också inom HSL så som medicinhantering med delegation från sjuksköterska.
Du blir en viktig del av ett team som sätter brukarens trygghet och värdighet i centrum.
Arbetstiderna är förlagda dag- och kvällstid, samt varannan helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel
Har ett genuint intresse för människor och ett professionellt bemötande.
Är flexibel, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort är meriterande.
Goda IT-kunskaper, då vi jobbar i digitala system dagligen.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "162/25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hörby kommun
(org.nr 212000-1108) Kontakt
Enhetschef Centrum 2
Linn Ottosson linn.ottosson@horby.se 0415-378515 Jobbnummer
9665996