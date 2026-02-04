Undersköterska Bemanningspoolen ASO
2026-02-04
, Malå
, Norsjö
, Sorsele
, Arjeplog
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arvidsjaurs kommun, Sociala verksamheten i Arvidsjaur
Natursköna Arvidsjaur ligger mitt i landskapet Lappland ca 90 mil norr om Stockholm och 11 mil söder om polcirkeln. Här är det nära till allt, både inom kommunen och ut i världen tack vare vår flygplats. Med ett brett utbud av fritidsaktiviteter, en välkomnande attityd och naturen inpå knuten är Arvidsjaur en plats där det är enkelt att trivas. Näringslivet kännetecknas av besöksnäring och handel, träförädling, fordonstestverksamheter, rennäring och offentlig sektor.
I Arvidsjaur erbjuder vi både trygghet och enkelhet i vardagen - allt finns nära. Oavsett var i kommunen du väljer att bosätta dig kan Arvidsjaur erbjuda goda levnadsvillkor och bra möjligheter till ett attraktivt boende. Vill du veta mer om hur det är att leva och bo i Arvidsjaur? Besök flyttatillarvidsjaur.se!
Arvidsjaurs kommun som arbetsgivare erbjuder en utvecklande arbetsmiljö. Att arbeta hos oss innebär att arbeta efter kommunens gemensamma värdegrund där ledorden är: Glädje, respekt och professionalitet.
Eftersom Árviesjávrrie tillhör det samiska förvaltningsområdet välkomnar vi sökanden med kunskaper i samiskt språk och kultur. Vi har behov av samisktalande personal inom vissa sektorer och samiska kan därför vara meriterande vid vissa tjänstetillsättningar.
Som medarbetare hos Arvidsjaurs kommun kan du komma att behöva använda din privata telefon för exempelvis inloggning i verksamhetssystem.
Välkommen med din ansökan!
Flytta hit - Bli undersköterska i vår kommun och du får livskvalité
Vill du kombinera meningsfullt arbete med livskvalitet? Här får du möjlighet att fylla på energi mellan arbetspassen, slippa stressen från trafik och långa restider - och ha naturen runt hörnet året om.
Tjänsten innefattar dag, kväll och helg

Dina arbetsuppgifter
Som boendestödjare ger du stöd och service utifrån varje individs behov och beviljade insatser. Arbetsuppgifterna varierar från att stödja brukaren i att få struktur och ordning i vardagen, till att motivera till besök på t.ex. hälsocentral. I arbetet ingår även stöd vid personlig omvårdnad, städ, tvätt, inköp, kontakt med psykiatri, hemsjukvård etc
Du kommer att arbeta med olika yrkesprofessioner, i syfte att ge brukaren bästa möjliga stöd utifrån egna behov och förutsättningar. Dokumentation är en viktig arbetsuppgift och du ansvarar för att dokumentera händelser kring brukaren i social dokumentation enligt gällande lagstiftning.
Dokumentationen sker i Pulsen Combine.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt gärna erfarenhet
Du behöver ha ett professionellt förhållningssätt.
Du är lugn och trygg och har förmåga att planera arbetspassets aktiviteter och kan snabbt ställa om och anpassa och förändra insatser utifrån förändrade omständigheter.
Du är ansvarstagande och kan arbeta självständigt likväl som i grupp. Du behöver uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt ha datavana.
B-körkort är ett krav.
VillkorTjänsten omfattas av villkoren i Allmänna bestämmelser.
Tillträde enligt överenskommelse till och med 2026-05-31 med eventuell förlängning under ordinarie befattningshavares frånvaro.
För anställning krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregistret (oöppnat kuvert). Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C2026/3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvidsjaurs kommun
(org.nr 212000-2650) Arbetsplats
Arvidsjaurs kommun, Sociala verksamheten Kontakt
Områdeschef
Monica Nilsson monica.nilsson@arvidsjaur.se 0960-15721 Jobbnummer
9721812