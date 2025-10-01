Undersköterska Akutvårdsavdelning, USÖ
Region Örebro län / Undersköterskejobb / Örebro Visa alla undersköterskejobb i Örebro
2025-10-01
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Skulle du beskriva dig själv som en patientfokuserad lagspelare som har svårt att sitta still? Då är du den vi söker!
Vår avdelning består av 24 vårdplatser där vi vårdar vi akut sjuka patienter med framför allt kirurgiska och medicinska sjukdomar men även kardiologi, urologi, infektion, lungmedicin och psykiatri är en del av vår vardag. För att trivas hos oss bör man gilla högt tempo med snabba förändringar och omväxlande arbete med korta vårdförlopp.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Undersköterska Akutvårdsavdelning, USÖPubliceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss ingår du i teamet kring patienten som arbetar med omvårdnad, utredningar, medicinska behandlingar samt dagtid social planering och rond. Dina arbetsuppgifter är omvårdnad och att aktivt delta på rond med det ansvar din profession har här på vår avdelning. Handledning av elever och kollegor utifrån erfarenhetsnivå.
Vi förutsätter att du är intresserad av att vara delaktig i avdelningens verksamhetsutveckling, ta eget ansvar och tillsammans med oss arbetar mot våra mål.
För att säkerställa att du får bästa möjliga start hos oss erbjuder vi en individuellt anpassad introduktion och inskolning i samråd med chef och mentor.
Arbetstid: Heltid. Vi använder verksamhetsstyrt önskeschema som ger möjlighet att påverka arbetstidens förläggning.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har Omvårdnadsutbildning med inriktning mot Hälso- och sjukvård. Kurserna Akutsjukvård 200 p (tidigare sjukvård 200 p) och Medicin2 100 p (tidigare Medicinsk grundkurs 100 p och Omvårdnad 150 p) är önskvärt. Alternativt motsvarande äldre utbildning eller omvårdnadsprogrammet med examen efter 2022. Vi väger även in relevant arbetslivserfarenhet i bedömningen av dina kvalifikationer. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning bifogas i din ansökan. Du bör ha lätt för att anpassa dig efter föränderliga omständigheter och varierat arbetstempo som arbetet på en akutvårdsavdelning innebär. Ditt patientfokus är stort.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:757". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Cecilia Kjellin 019-6027885 Jobbnummer
9534530