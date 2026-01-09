Undersköterska administrativt arbete inom psykiatri.
Psykiatrispecialisterna Sverige AB / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2026-01-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Psykiatrispecialisterna Sverige AB i Linköping
Är du undersköterska och vill du vara med och göra skillnad?
Är du en trygg och engagerad undersköterska som brinner för utveckling och vill arbeta i ett modernt, digitalt vårdflöde?
Då kan detta vara rollen för dig!
Vi söker dig som vill bli en central del av vårt team och vara den första viktiga kontakten mellan patienter och psykiatrisk vård fast i ett helt nytt, digitalt format. Hos oss får du möjlighet att kombinera omtanke, struktur och digital kompetens i en roll där du verkligen gör skillnad varje dag.
Om rollen
Som undersköterska är du navet i vår digitala mottagning. Du möter patienter via video, telefon och mejl, samordnar ärenden och säkerställer att processer flyter smidigt. Du blir den som med trygghet och tydlighet skapar en positiv upplevelse för både patienter och kollegor.
Det här är en roll för dig som ser möjligheterna i digital vård och trivs med att arbeta lösningsfokuserat och självständigt.
Vi söker dig som
Trygg i digitala möten och ger ett professionellt, tydligt och serviceorienterat bemötande.
Arbetar strukturerat, självständigt och noggrant, med god prioriteringsförmåga.
Har förmågan att skapa trygghet i kontakten med patienter.
Har god administrativ förmåga och ett öga för detaljer.
Uppfattar patienters behov snabbt och bemöter dem med empati och tydlighet.
Kommunicerar klart, respektfullt och effektivt med både patienter och kollegor.
Har erfarenhet av administrativt arbete inom vård, psykiatri (meriterande).
Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift, kunskaper i engelska är meriterande.
Dina arbetsuppgifter
Ta emot och hantera patientkontakter via video, telefon, chatt och mejl.
Koordinera och administrera ärenden inom psykiatrin.
Säkerställa noggrann och korrekt dokumentation.
Samverka med teamet läkare, sjuksköterskor, psykologer och övriga team för att effektivisera flöden.
Bidra till tydlig, professionell och serviceinriktad kommunikation.
Vi erbjuder dig
En viktig och utvecklande roll i en verksamhet med stort fokus på patientens behov.
Ett engagerat team och en dynamisk arbetsmiljö.
Möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt inom din roll.
Tjänsten utförs digitalt men är förlagd på plats på kontoret. Arbetstiden är heltid, måndag till fredag kl. 8.00-16.30.
Vill du vara med och bidra till en modern och digitalt anpassad psykiatrisk verksamhet?
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: lilian@psykiatrispecialisterna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Undersköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Psykiatrispecialisterna Sverige AB
(org.nr 559173-8504), https://www.psykiatrispecialisterna.se/
Hertig Karlsgatan 5A (visa karta
)
582 21 LINKÖPING Kontakt
Verksamhetschef
Jasmin Matta Jasmin@psykiatrispecialisterna.se 0735104096 Jobbnummer
9675630