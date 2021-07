Undersköterska - Capio Sverige AB - Undersköterskejobb i Skurup

Capio Sverige AB / Undersköterskejobb / Skurup2021-07-07Capio Närsjukvård erbjuder primärvård inom allmänmedicin och specialistsjukvård på uppdrag av 13 landsting och regioner. Vi har mottagningar på drygt 100 platser från Ystad i söder till Umeå i norr. Utöver ett brett utbud av tjänster inom primärvård erbjuder vårdcentralerna närliggande tjänster som exempelvis barnhälsovård och mödravård, arbetsterapi och fysioterapi. Dessutom erbjuds specialistsjukvård inom bland annat urologi, kardiologi, allmänkirurgi och ortopedi vid ett flertal av Capio Närsjukvårds enheter.Capio Novakliniken Rydsgård är en mottagning med stort hjärta beläget på landsbygden i Skurups kommun. Pendlingsavstånd till Malmö/Lund/ ca 40-50 minuter, pågatåget stannar precis utanför vårdcentralen. Vi är sammanlagt 16 personer som jobbar här och tar hand om ca 6000 listade patienter. Familjär stämning råder på arbetsplatsen och vi har en god sammanhållning. Vi arbetar personcentrerat där vi respekterar olikheter hos både patienter och personal.Arbetsuppgifterna varierar över dagen, har ett högt tempo under arbetsdagen och vi hjälper varandra över titelgränserna.2021-07-07Vi söker en undersköterska för sedvanliga undersköterskearbetsuppgifter.Du kommer att alternera mellan mottagningsarbete, labb och administrativa arbetsuppgifter. Rollen som undersköterska är varierande och du kommer att arbeta med både planerade och oplanerade besök med patienter i alla åldrar. Vi erbjuder en engagerande och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vi är en lärande organisation som arbetar utifrån tydliga mål där kvalitet och service prioriteras.Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har ett par års erfarenhet. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga, både med patienter och med kollegor, samt ett professionellt förhållningssätt. Att vara lösningsfokuserad och att alltid arbeta för att ge ett gott bemötande är en självklarhet för dig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig informationInför tillsvidareanställningar tillämpar vi alltid först sex månaders provanställning.Capio - Nordens största privata vårdgivareCapios vision är att förbättra hälsan för människor varje dag. Vi vill göra skillnad för våra patienter genom att se, lyssna och finnas här - idag och genom hela livet. Våra medarbetare är viktiga för oss och vi vill ge dem kraften att finnas där för våra patienter men också för att utveckla vården i stort. I vårt dagliga arbete jobbar vi utifrån våra värderingar: Quality, Empowerment, Innovation och Social responsibility. De hjälper oss att uppfylla vårt patientlöfte om att vara en pålitlig partner - närvarande och nytänkande. Tillsammans förbättrar vi folkhälsan - en individ i taget!Capio erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud genom våra sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Våra patienter kan även få hjälp via våra digitala tjänster. Capio är sedan 2018 en del av Ramsay Santé - en ledande vårdgivare med 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information, besök capio.se.Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstid80. Tillträde: 1 september TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-07