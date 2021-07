Undersköterska - Region Uppsala - Undersköterskejobb i Uppsala

Region Uppsala / Undersköterskejobb / Uppsala2021-07-05NärvårdsavdelningenVåra 1650 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.Välkommen att söka ett vikariat som undersköterska på Närvårdsavdelningen!Vi är ett glatt gäng som trivs tillsammans och som nu ser fram emot att du blir en i teamet!Vår ordinarie undersköterska på natten ska gå på föräldraledighet så nu erbjuder vi ett vikariat på 50-100% under perioden September 2021-september 2022.Arbetspassen är på natten men det finns möjlighet att även arbeta kvällstid.Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal, läs om dem här ( https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf). Vår verksamhetNärvårdsavdelningen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa, Region Uppsala och ligger i natursköna Ulleråkersområdet i Uppsala. Vi vänder oss i första hand till äldre patienter som behöver inneliggande sjukvård men inte universitetssjukhusets resurser. Avdelningen har 15 vårdplatser. Patienterna kommer antingen via remiss från primärvården, via direktinläggning av Mobila äldreakuten eller från akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Medelvårdtiden är cirka en vecka.Ditt uppdragSom undersköterska hos oss arbetar du tillsammans med övriga i teamet för att tillgodose patientens behov av medicinsk omvårdnad. Förutom att ge bästa tänkbara vård till våra patienter arbetar vi aktivt med kontinuerlig utvärdering och utveckling av verksamheten.Vi arbetar tillsammans för att skapa en sammanhållen vårdprocess där alla vet sin roll och kan bidra till tydlighet och trygghet för patienter och anhöriga. En betydelsefull del i vårdprocessen blir att samverka med exempelvis husläkare i primärvård, hemsjukvård och övriga i det nätverk som skapar värde för patienten.Din kompetensVi söker dig som är utbildad undersköterska, gärna med erfarenhet av tidigare arbete på vårdavdelning.Det är meriterande om du tidigare har arbetslivserfarenhet av nattjänstgöring.Du är lyhörd och har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra.Som person är du positiv, prestigelös och empatisk med förmåga att se patientens behov.Vill du veta mer?Frågor om tjänsten och arbetsplatsen besvaras av gruppchef Åsa Lindblad på tele 018-611 18 98 eller e-post asa.lindblad@regionuppsala.se Vill du jobba med oss?Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och tillsättning sker fortlöpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdag är 18/7-2021Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTidsbegränsad, 50-100, Tillträde 2021-09-01 till 2022-09-01 -2021-07-05Sista dag att ansöka är 2021-07-18REGION UPPSALA5845860