Undersköterska 80% Natt Nykroppa
Filipstads kommun / Undersköterskejobb / Filipstad
2026-02-13
, Hällefors
, Nacka
, Munkfors
, Kristinehamn
Publiceringsdatum2026-02-13Beskrivning
Vi söker medarbetare som vill arbeta som undersköterska på natten med placering på Åhrlundsgården i Nykroppa som ligger 11/2 mil söder om Filipstad.
Nattarbetet är även ute i hemvården. Åhrlundsgården har 2 avdelningar med 10 kunder på varje avdelning. Det bor även 2 katter på boendet , Musse och Mimmi. Vi strävar efter att hela tiden utveckla ett tryggt och bra bemötande gentemot våra kunder och vi har ett bra samarbete med hemvården som utgår från boendet.
Du kommer göra skillnad i våra kunders vardag genom att ge dem det stöd de behöver. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du gör skillnad!Dina arbetsuppgifter
Arbetet utgår från beslut och genomförandeplaner och omfattar, förutom vård- och omsorgsuppgifter, dokumentation och kvalitetssäkring i våra verksamhetssystem och du delegeras även sjukvårdsuppgifter. Arbetet är omväxlande och varierande och ställer höga krav på flexibilitet. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och innehar B-körkort. Det är meriterande om du arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare. Som person måste du vara öppen, utåtriktad och positiv. Flexibilitet, ett gott bemötande och intresse för att arbeta med människor är ett måste. Du arbetar nära dina kollegor och andra yrkesgrupper, vilket ställer höga krav på god samarbetsförmåga. Arbetsgivaren kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Arbetstiden är förlagd på natten och på helg enligt schema.
I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på www.filipstad.se/friskvard
Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på https://movetofilipstad.se/Vi
har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/10". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Filipstads kommun
(org.nr 212000-1876) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen , Vård och omsorg, Särskilt boende Åhrlundsgården Kontakt
Carina Andersson, Enhetschef 0590-173180 Jobbnummer
9740153