Undersköterska
2026-01-19
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
Vill du vara en del av ett arbetsteam som dagligen arbetar för att ge våra äldre möjligheten till ett bra liv? Då har du hamnat på rätt plats. Just nu söker vi efter en ansvarsfull och engagerad undersköterska till Humana Norrtälje Hamn, som vill hjälpa oss att leva ut vår vision - "Alla har rätt till ett bra liv". Sök idag och bli en del av vårt trevliga team.Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Hos oss på Humana kommer du att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, där varje persons individuella önskemål och behov står i fokus. Du kommer att bidra till en vardag som präglas av god omsorg. Du, tillsammans med dina kollegor, är en viktig del för en trygg och meningsfull tillvaro för våra seniorer. Hos oss på Humana Norrtälje Hamn får du chansen att arbeta i en engagerad och ansvarsfull arbetsmiljö där du dagligen gör stor skillnad i andra människors liv.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Som undersköterska hos oss så arbetar du på ett rullande fyraveckorsschema,dag, kväll och med tjänstgöring varannan helg. Det som är lite speciellt med just denna tjänst är att vi söker dig som vill åta dig uppdrag som planansvarig. Att vara planansvarig innebär att du besitter ett intresse för att leda andra. Du är den som ser till att det är ordning och reda, att rutiner följs samt att det är en trygg och trevlig arbetsmiljö på "ditt" plan. Du arbetar som undersköterska i vården, men istället för att du har kontaktmannaskap så har du planansvar. Sysselsättningsgrad 80%.
Lön: Lön sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående.
Vad får du?
Möjligheten att dagligen ge god vård och omsorg till de äldre, samt skapa en meningsfull och trygg tillvaro för varje individ
En chans att utveckla din kompetens och erfarenhet inom vård och omsorg
En möjlighet att vara en del av ett företag som värdesätter glädje, ansvar och engagemangDina arbetsuppgifter
Som undersköterska på Humana Norrtälje Hamn har du ett varierande arbete där du bland annat planerar och genomför veckoplanering, hanterar läkemedel, planerar aktiviteter och i denna tjänst även har ett planansvar. Du kommer dagligen att dokumentera och hantera eventuella avvikelser. Tillsammans med kollegor fördelar ni arbetsuppgifter och kommunicerar med HS-personal såsom SSK, rehabpersonal och joursjuksköterska.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planansvarig och därmed ansvara för veckoplanering, kontrollera följsamhet till rutiner, medverka i kvalitetsråd och andra möten. Säkerställa att kontaktmannaskapet fungerar, samt fungera som en kontakt mellan närstående, personal och ledningen.
Erhålla delegering av läkemedel och insulin från SSK
Genomföra aktiviteter med boende
Hantera dokument, dokumentera och hantera avvikelser
Vem är du?
Vi söker dig som är en lagspelare - en person som är ansvarstagande och som trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du har en förmåga att se helheten och du är inte rädd för att ta initiativ. Du är van vid dokumentation och arbetar med kvalitet som ledord. Erfarenhet av personcentrerat arbete är meriterande och i denna roll är det extra viktigt att du är en relationsbyggare med god samarbetsförmåga och ett positivt synsätt.
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska
Besitter goda kunskaper i Svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorg eller hemtjänst
Erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom
Erfarenhet av verksamhet som drivs i privat regi
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss.
Välkommen med din ansökan!
