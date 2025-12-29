Undersköterska
Bra Liv Mariannelund vårdcentralsfilial
Är du en undersköterska som längtar efter att få komma till primärvården?
Välkommen då att söka jobb hos oss!
Rollen som undersköterska
Som undersköterska har du en viktig roll för att mottagningsarbetet ska flyta på bra för att ge bästa möjliga vård till våra patienter. Hos oss kommer du att arbeta på vårdcentralens eget laboratorium och i receptionen samt mottagningsarbete. Det innebär exempelvis uppgifter som att självständigt kontrollera vitalparametrar, EKG-registrering, assistera vid undersökningar och se till att det material andra personer behöver för patientarbete finns på plats. Det är en fördel om du har vana från journalsystemet Cosmic.
Viss helgtjänstgöring på närakuten Eksjö ingår och arbete på Eksjö vårdcentral och Kvarnarps filial kan förekomma.
I rollen som undersköterska ska du kunna arbeta självständigt och strukturerat, och uppskattar samtidigt att vara en del av vårt gemensamma arbete. Att ge god service och arbeta patientsäkert är en självklarhet för dig, och du har lätt att anpassa dig efter förändrade omständigheter när det behövs.
Vi värdesätter egenskaper som god kommunikationsförmåga, engagemang, flexibilitet och positiv attityd. Vår värdegrund är helhet, omtanke, kvalité och vi har bemötandet med patienten i fokus. Vi arbetar ständigt med utveckling och förbättring och därför kommer din kompetens och ditt engagemang bli en värdefull resurs för oss och för våra patienter. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Din blivande arbetsplats
Mariannelund vårdcentralsfilial finns mitt i Småland, som hämtat ur Astrid Lindgrens sagor med närheten till bland annat Vimmerby. Vi är en filial till Eksjö vårdcentral som är en av 33 regionsdrivna vårdcentraler som ingår i koncernen Vårdcentralerna Bra Liv. Eksjö vårdcentral innefattar även Kvarnarps filial. Vi erbjuder hög kvalitet med hjälp av erfaren välutbildad personal och vår målsättning är "En bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, helhet och skapa kvalitet. Hos oss arbetar ansvarstagande, självgående och trevliga medarbetare med en fin stämning i arbetsgruppen.
Vi söker nu dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet av primärvård.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid 100% med start enligt överenskommelse.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete med ett nära samarbete med övriga yrkesgrupper på vårdcentralen. Som undersköterska har du en viktig roll för att mottagningsarbetet ska flyta på bra för att ge bästa möjliga vård till våra patienter.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta
vårdenhetschef Susanne Nilsson, telefon 010-243 89 60
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 29 januari 2026, urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Varmt välkommen med din ansökan.
