Undersköterska
2025-12-22
Röntgen, Värnamo sjukhus, Region Jönköpings län
Vill du arbeta på en arbetsplats i framkant och i toppmoderna lokaler? Då är du välkommen till oss på röntgen på Värnamo sjukhus. Välkommen till en utvecklingsinriktad arbetsplats med hög kompetens, trevliga kollegor och med stora möjligheter för dig att utvecklas. Vi ser fram emot din ansökan!
Rollen som undersköterska
Som undersköterska hos oss på röntgen får du varierande arbetsuppgifter inom våra olika sektioner. Du ansvarar för omhändertagandet av våra patienter före, under och efter våra genomförda undersökningar. Även administrativa uppgifter kan förekomma. Du ingår i ett team med flera professioner där vi tillsammans skapar ett gott arbetsklimat, en bra arbetsmiljö och en god vård.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna är dagtid och kväll inklusive helger.
Din blivande arbetsplats
På röntgen i Värnamo är vi cirka 70 medarbetare som arbetar i toppmoderna lokaler. Vi är en del av den länsgemensamma dygnet runt-kliniken röntgen med cirka 390 medarbetare. Röntgen finns på länets tre sjukhus: Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus. Vi bedriver modern högteknologisk diagnostik och erbjuder ett brett och avancerat utbud av undersökningar. Vi utför bland annat angiointerventioner, skelett- och lungröntgen, datortomografier, magnetkameraundersökningar, ultraljud och PET-CT.
Vi på röntgen strävar hela tiden efter att utföra vårt arbete med hög kvalitet och bemöta våra patienter på bästa sätt. Våra ledord är säker och effektiv röntgen, nöjda kunder, attraktiv arbetsplats och kontinuerlig utveckling. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015, och vi följer hela tiden upp vår verksamhet och förändrar där det behövs.Publiceringsdatum2025-12-22Profil
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med intresse för teknik och ständig utveckling. Eftersom du möter patienter dagligen har du ett intresse av att hjälpa andra. Du är flexibel och behåller lugnet i stressade situationer. Du är bra på att samarbeta med andra och du är en ansvarsfull person som ser till både verksamhetens, remittentens och patientens bästa.
Vi arbetar i en utvecklingsintensiv verksamhet och därför ser vi gärna att du trivs med att arbeta i sådan miljö. För att behålla en god arbetsmiljö är det viktigt med arbetsglädje och en bra teamkänsla, och du är med och bidrar till det. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Som medarbetare inom Region Jönköpings län gör du skillnad för många - på riktigt. Oavsett yrke har vi alla samma uppdrag - att bidra till att göra livet bättre, roligare och friskare för länets alla invånare. I vår stora organisation finns också stora möjligheter där vi samarbetar över gränserna och lär av varandra. Hos oss är kompetensutveckling inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbetet. Det gör att det finns mycket goda möjligheter för dig att utvecklas som undersköterska.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (https://rjl.se/formaner)
Har du frågor om tjänsten?
Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Carin Peterson, områdeschef, 010-244 76 02, eller Ing-Marie Westman, områdeschef, 010-244 76 01.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 4 januari 2026.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
I och med att undersköterska sedan den 1 juli 2023 är en skyddad yrkestitel kommer du att få ange i din ansökan om du har ett bevis för skyddad yrkestitel. Har du en tillsvidareanställning som undersköterska i dag och inte har ett bevis om skyddad yrkestitel ber vi dig bifoga ett intyg på din tillsvidareanställning i din ansökan för att fortsatt kunna behålla titeln undersköterska.
Välkommen med din ansökan!
