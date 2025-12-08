Undersköterska
Region Östergötland / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2025-12-08
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping har ett övergripande ansvar för cancerbehandlingar i sydöstra sjukvårdsregionen.
Verksamheten är organiserad i öppen- och slutenvård samt enhet för strålbehandling där patienter med allmänonkologiska och gynonkologiska diagnoser erhåller behandling. I verksamheten inryms också den kliniska prövningsenheten. Vid onkologiska klinikens behandlingsmottagning som är en del av klinikens öppenvård ges poliklinisk behandling med cytostatika och antikroppar. Patienten är således inte inneliggande utan kan gå hem samma dag. Enheten har 29 behandlingsplatser. Sjuksköterskor och undersköterskor arbetar diagnosinriktat tillsammans med klinikens läkare. Vi har också inom öppenvården en mottagning där nybesök och återbesök sker samt vår kliniska prövningsenhet där forskningssjuksköterskor företrädesvis arbetar med kliniska läkemedelsprövningar.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Här kan du läsa om vår karriärstege för undersköterskor/omvårdnadsassistenter och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska på behandlingsmottagningen, onkologiska kliniken, får du följa patienten under hela dennes behandlingsperiod, både vid botande och vid lindrande behandling. Du arbetar självständigt och planerar din dag utifrån det som är uppsatt i din tidbok. Du ansvarar för omläggningar av PICC-line på de patienter som får behandling under dagen. Du ansvarar även för att lyssna av röstbrevlådan löpande under dagen samt även ringa upp patienter vid behov. Vidare kan arbetsuppgifterna bestå av provtagningar, EKG med mera. I jobbet ingår även en del administration i Cosmic då undersköterskan håller koll på provsvar, bokningar med mera.
Vill du vara med och utveckla den onkologiska vården? Då är detta jobbet för dig!
Arbetsgrupp
Du arbetar i nära samarbetet med dina undersköterskekollegor, sjuksköterskor samt klinikens diagnosspecifika läkare.
Om dig
Du har examen från omvårdnadsprogrammet eller godkänd undersköterskeutbildning. Vi ser gärna att du har jobbat som undersköterska under ett par år och tidigare arbete i Cosmic är meriterande.
Du har examen från omvårdnadsprogrammet eller godkänd undersköterskeutbildning. Vi ser gärna att du har jobbat som undersköterska inom sjukhusverksamhet under ett par år och tidigare arbete i Cosmic och Tele Q är meriterande
Du har en god samarbetsförmåga och bidrar genom en positiv attityd till en god arbetsmiljö. Du är noggrann och kvalitetsmedveten samt villig att bidra till utvecklingen av verksamheten. Du reflekterar över och diskuterar din kunskap och dina insatser och är positiv till att ge och få återkoppling. Som person har du lätt för anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du har ett strukturerat arbetssätt med förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Det är viktigt för dig att ge god och säker vård. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att hitta lösningar.
Ansökan och anställning
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag. Vi arbetar med löpande urval ser vi gärna din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1774". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Onkologiska kliniken Kontakt
Vårdenhetschef Carolina Göransson Brandt Carolina.Goransson.Brandt@regionostergotland.se 010-1033921 Jobbnummer
9632387