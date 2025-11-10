Undersköterska
2025-11-10
Tisa Vård och Omsorg söker två undersköterskor heltid/deltid.
Tisa Vård och Omsorg är en engagerad och varm arbetsplats i Vaxholm som erbjuder personcentrerad omsorg med fokus på trygghet, värdighet och hög kvalitet.
Tjänsten
Vi söker två undersköterskor på heltid för arbete inom hemtjänst. Tjänsterna är tillsvidare med schema enligt verksamhetens behov, inklusive kvällar och helger vid behov.
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Email
E-post: Info@tisaab.se
Detta är ett heltidsjobb.
