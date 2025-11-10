Undersköterska

Tisa AB / Undersköterskejobb / Vaxholm
2025-11-10


Tisa Vård och Omsorg söker två undersköterskor heltid/deltid.

Publiceringsdatum
2025-11-10

Om företaget
Tisa Vård och Omsorg är en engagerad och varm arbetsplats i Vaxholm som erbjuder personcentrerad omsorg med fokus på trygghet, värdighet och hög kvalitet.

Tjänsten
Vi söker två undersköterskor på heltid för arbete inom hemtjänst. Tjänsterna är tillsvidare med schema enligt verksamhetens behov, inklusive kvällar och helger vid behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Email
E-post: Info@tisaab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tisa AB (org.nr 559196-7269)

Jobbnummer
9598073

