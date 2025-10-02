Undersköterska

Doktorse Nordic AB / Undersköterskejobb / Norrköping
2025-10-02


Visa alla undersköterskejobb i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Doktorse Nordic AB i Norrköping, Söderköping, Vingåker, Motala, Eskilstuna eller i hela Sverige

Doktor.se strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar för att göra primärvården tillgänglig för alla. Nu söker Doktor.Se Geria City Vårdcentral en engagerad undersköterska som vill vara med på vår resa mot framtidens primärvård!
Doktor.se Geria City Vårdcentral är en liten, familjär mottagning med ett engagerat och kompetent team. Vi värdesätter nära samarbete, god arbetsmiljö och ett varmt bemötande - både mot våra patienter och varandra.
Om rollen Vi på Doktor.se Geria City Vårdcentral söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av att arbeta på vårdcentral och som har kompetens inom laboratoriearbete. Är du flexibel, noggrann och har en stark känsla för service? Då kan du vara den vi söker!
Exempel på arbetsuppgifter:
• Provtagning och hantering av laboratorieprover
• Assistera vid undersökningar och behandlingar
• Administrativa uppgifter kopplade till patientflödet
• Aktivt deltagande i det dagliga arbetet på vårdcentralen


Om dig
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och trivs i en föränderlig miljö. Du är lösnings orienterad, serviceinriktad och lyhörd, och du brinner för att skapa värde för patienterna tillsammans med dina kollegor.

Kvalifikationer



Legitimerad undersköterska



Erfarenhet från arbete på vårdcentral


Kompetens och vana inom laboratoriearbete


Flexibel, noggrann och serviceinriktad




Vi erbjuder dig

En arbetsplats med stark teamkänsla och god gemenskap


Möjlighet till kompetensutveckling och varierade arbetsuppgifter


Kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag



Mer praktiska detaljer

Önskad start är 1 december, men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid och önskemål




Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning




Din placering kommer vara på Doktor.se Geria City , Norrköping


Kan det vara dig vi söker?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag - allt du behöver göra är att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Doktorse Nordic AB (org.nr 559058-0089), http://doktor.se

Arbetsplats
Doktor.se

Kontakt
Petra Bernin
petra.bernin@regionostergotland.se

Jobbnummer
9538136

Prenumerera på jobb från Doktorse Nordic AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Doktorse Nordic AB: