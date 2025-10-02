Undersköterska
2025-10-02
Doktor.se strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar för att göra primärvården tillgänglig för alla. Nu söker Doktor.Se Geria City Vårdcentral en engagerad undersköterska som vill vara med på vår resa mot framtidens primärvård!
Doktor.se Geria City Vårdcentral är en liten, familjär mottagning med ett engagerat och kompetent team. Vi värdesätter nära samarbete, god arbetsmiljö och ett varmt bemötande - både mot våra patienter och varandra.
Om rollen Vi på Doktor.se Geria City Vårdcentral söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av att arbeta på vårdcentral och som har kompetens inom laboratoriearbete. Är du flexibel, noggrann och har en stark känsla för service? Då kan du vara den vi söker!
Exempel på arbetsuppgifter:
• Provtagning och hantering av laboratorieprover
• Assistera vid undersökningar och behandlingar
• Administrativa uppgifter kopplade till patientflödet
• Aktivt deltagande i det dagliga arbetet på vårdcentralen
Om dig
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och trivs i en föränderlig miljö. Du är lösnings orienterad, serviceinriktad och lyhörd, och du brinner för att skapa värde för patienterna tillsammans med dina kollegor.
Kvalifikationer
Legitimerad undersköterska
Erfarenhet från arbete på vårdcentral
Kompetens och vana inom laboratoriearbete
Flexibel, noggrann och serviceinriktad
Vi erbjuder dig
En arbetsplats med stark teamkänsla och god gemenskap
Möjlighet till kompetensutveckling och varierade arbetsuppgifter
Kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag
Mer praktiska detaljer
Önskad start är 1 december, men självklart tar vi hänsyn till din uppsägningstid och önskemål
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning
Din placering kommer vara på Doktor.se Geria City , Norrköping
Kan det vara dig vi söker?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag - allt du behöver göra är att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Doktorse Nordic AB
(org.nr 559058-0089), http://doktor.se Arbetsplats
Doktor.se Kontakt
Petra Bernin petra.bernin@regionostergotland.se Jobbnummer
9538136