Undersköterska
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
, Sollentuna
, Täby
, Upplands Väsby
Doktor.se strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar för att göra primärvården tillgänglig för alla. Nu söker Doktor.Se Sagoskogen Vårdcentral en engagerad undersköterska som vill vara med på vår resa mot framtidens primärvård!
Om rollen Hos oss arbetar du i ett nära samarbete med kollegor från olika yrkesgrupper för att ge patienterna vård av högsta kvalitet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Sedvanligt receptionsarbete
Assistera vid läkarmottagningar
Provtagning och arbete i laboratorium
Eventuell hemsjukvård
Om dig
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och trivs i en föränderlig miljö. Du är lösningsorienterad, serviceinriktad och lyhörd, och du brinner för att skapa värde för patienterna tillsammans med ditt team.
Utbildad undersköterska
Erfarenhet från primärvård
Meriterande med erfarenhet från receptionsarbete
God svenska i tal och skrift (flerspråkighet är meriterande)
Vi erbjuder dig
En arbetsplats med stark teamkänsla och god gemenskap
Möjlighet till kompetensutveckling och varierade arbetsuppgifter
Kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag
Mer praktiska detaljer
Önskad start är enligt överenskommelse.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning
Din placering kommer vara på Sagoskogens vårdcentral, Vårbergsvägen i Skärholmen
Kan det vara dig vi söker?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag - allt du behöver göra är att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor.
