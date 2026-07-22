Undersköterska - vikariat
Livio AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-07-22
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Vi söker en Undersköterska till ett vikariat
Vi söker en vikarie till Sophiahemmet. Vi är ca 25 anställda på kliniken och tillsammans har vi gedigen kunskap och erfarenhet av IVF. Hos oss blir du en del av ett team med starkt engagemang och stort intresse för verksamheten. Samtidigt blir du en del av en växande organisation som bedriver forskning och utveckling. Om du söker du ett meningsfullt arbete kan detta vara jobbet för dig.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Som Undersköterska hos oss arbetar du på vår mottagning och i vår operativa verksamhet, vilket innefattar pre- och postoperativ vård i samband med ägguttag och embryoåterföring, assistera läkare vid undersökning och provtagning. Det innefattar också receptionsarbete med kassahantering och annat administrativt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad Undersköterska, gärna med erfarenhet från arbete med gynekologi/kvinnosjukvård, reproduktion/fertilitet eller pre- och postoperativ vård. Det är meriterande om du har arbetat med TakeCare.
Du är flexibel med en utpräglad servicekänsla och har lätt för att samarbeta. Du är van att arbeta självständigt och driver dina egna ansvarsområden framåt. Vi välkomnar sökande med olika kulturell bakgrund och ser det som en fördel om du behärskar andra språk utöver svenska och engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet i rekryteringsprocessen.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett spännande, ansvarsfullt och roligt arbete i en framgångsrik och växande koncern. Hos oss finns möjlighet till kompetensutbyte mellan olika yrkeskategorier och olika kliniker som främjar din egen utveckling. Vi vet att för att lyckas är vår viktigaste resurs engagerade medarbetare med olika kompetenser och erfarenhet. Utmärkande för vår arbetsprocess är att alla funktioner jobbar nära varandra med patientens bästa i fokus. Vi tillämpar individuell lönesättning och fast månadslön.
Detta är ett vikariat på 80-100% med start så snart som möjligt, fram till och med juni 2027, med goda chanser till förlängning.
Ansökan
Sista dagen för ansökan är den 16 augusti. Skicka dock in din ansökan så snart som möjligt då intervjuer sker löpande.
Har du några frågor är du välkommen att maila mottagningschef tillika Livios Head Nurse marie.nylen@livio.se
. Du kan också läsa mer om verksamheten på vår hemsida livio.se/fertilitetskliniker/sophiahemmet.
IVF-gruppen vid Sophiahemmet är föregångare inom fertilitetsutredning och behandling av barnlöshet sedan 1984. Med erfarenhet och personligt engagemang stödjer och vägleder vi par i hela behandlingsprocessen för att uppnå drömmen om ett efterlängtat barn. IVF-gruppen är en del av Livio och IVI RMA, globala ledare inom reproduktionsmedicin. Tillsammans utför vi i Norden idag ca 14 400 fertilitetsbehandlingar per år. Vi är stolta över att arbeta i ett sammanhang där vi med tillgång till den senaste forskningen och utvecklingen erbjuder fertilitetsbehandlingar i världsklass. Hos oss får du ca 6 000 nya kollegor över hela världen med möjligheter till utbyte och forskning. Besök oss gärna på www.ivf-gruppen.se, www.livio.se
och www.ivirma.com.
Våra kärnvärden innebär att vi med hög kvalitet, ett varmt och personligt bemötande och den högsta kompetensen ska bedriva högklassig vård inom reproduktionsmedicin. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Livio AB
(org.nr 556589-3319), https://livio.se/fertilitetskliniker/sophiahemmet
Valhallavägen 91 (visa karta
)
114 28 STOCKHOLM Arbetsplats
IVF-gruppen Sophiahemmet Kontakt
Head Nurse
Marie Nylén marie.nylen@livio.se Jobbnummer
10009493