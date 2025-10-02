Undersköterska - timvikarie nattjänstgöring
I Dorotea kommun får du både frihet och närhet. Friheten finns i vår vänliga vildmark med fjäll, sjö och skog. Närheten hittar du i vår gemenskap av välkomnande och hjälpsamma människor. Utmärkande för Dorotea är medborgarnas samhällsengagemang och vårt goda näringslivsklimat med hög andel egna företagare. Hos oss som arbetsgivare är beslutsvägarna korta och aktivt utvecklingsarbete ständigt pågående. Som anställd i vår organisation ingår i din roll att se helheten och att ta ansvar. I vår organisation erbjuds du en bredd av möjligheter att delta och att vidareutvecklas. Dorotea kommun är ett samiskt förvaltningsområde och kunskaper i samiska är meriterande inom vissa yrkesområden.
Välkommen till oss!
Vi söker dig som är flexibel och öppen för att jobba för alla verksamheter inom äldre- och funktionshinderomsorgen, dvs hemtjänst, särskilt boende och gruppbostäder inom Dorotea kommun.
Det här jobbet handlar om själva livet. Inom äldre- och funktionshinderomsorgen bidrar vi med trygghet och meningsfullhet för våra brukare och våra insatser är av stor betydelse. Vårt fokus ligger på att genom en kvalitativ omvårdnad skapa förutsättningar för en god livskvalitet för våra brukare.Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att planera, genomföra, dokumentera samt följa upp omsorgsarbetet med personen som har behov av stöd och hjälp. Det ingår även att utföra hälso- och sjukvårdande och rehabiliterande insatser på ordination från sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut.
Du välkomnas till arbetsplatser där varje medarbetare räknas och där chefer och beslut alltid finns nära. I det här arbetet ges du möjlighet att jobba med något som är viktigt på riktigt och göra skillnad för någon som behöver det.
Då ska du söka jobbet
Sök jobbet om du är utbildad undersköterska och har ett stort intresse av att arbeta med vård och omsorg. Sök också om du som person är ansvarsfull och tycker om att ge god service. Om du är ödmjuk och lyhörd inför behov av stöd och hjälp och har förmåga att skapa goda relationer passar det här jobbet dig.
Har du erfarenhet av arbete med äldre eller demenspåbyggnadsutbildning är det ett plus i kanten. Eftersom Dorotea kommun är ett samiskt förvaltningsområde ser vi det som meriterande om du har goda kunskaper i den sydsamiska kulturen och sydsamiska som språk.
Arbetet kräver att du har god samarbetsförmåga samt att du arbetar självständigt och kan ta beslut inom ditt ansvarsområde.
Kom och bidra till vår gemenskap där vi tillsammans gör skillnad i människors liv! Ersättning
