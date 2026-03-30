Undersköterska - Landsbro hemtjänst
2026-03-30
er).
Var med och bidra till att alla får den omsorg och omvårdnad de har rätt till! I hemtjänsten hjälper vi människor att få sina behov uppfyllda, såväl socialt och kulturellt som fysiskt - i hemmet, i en miljö där de känner sig tryggast. Nu söker vi två utbildade undersköterskor till hemtjänsten i Landsbro.
Som undersköterska i hemtjänsten är dina arbetsuppgifter allt från daglig omvårdnad och medicinska behov till städning och inköp. Arbetet sker omväxlande på både dag, kväll och helg. Oftast jobbar du ensam, men kollegorna finns aldrig längre än ett telefonsamtal bort.
Inom äldreomsorgen i Vetlanda kommun arbetar vi för Esthers bästa - alltid med fokus på brukaren och på hur vi kan stärka hens trygghet och oberoende.
Hos oss möter du en erfaren och kunnig arbetsgrupp som har nära till skratt och alltid vill göra det bästa för Esther. Vi samarbetar tätt med hemsjukvården och rehab-personal och har vårt arbete förankrat i den vackra landsbygden runt Landsbro.
Som person vill vi att du är empatisk, varm och engagerad. Det är viktigt att du har ett gott bemötande och värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet.
För att passa i rollen är du trygg med att ta ansvar och fatta beslut. Hos oss har du ett flexibelt arbete med både eget ansvar och samarbete. Du får möjlighet att utvecklas och vår personal får kontinuerlig utbildning i bland annat arbetsteknik och bemötande.
Arbetet sker omväxlande på både dag, kväll och helg.
Tjänsterna är tillsvidaretjänster och omfattningen är 80-100 procent, utifrån vad vi kommer överens om.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner.
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska.
B-körkort och tillgång till egen bil.
Erfarenhet från liknande arbete är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten kräver utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska vara för HVB-hem och beställs via Polisens webbplats.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid, kvällstid, helg.
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311874". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda kommun
(org.nr 212000-0571)
Storgatan 1 (visa karta
)
574 80 VETLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vetlanda kommun, Äldreomsorg Kontakt
Områdeschef
Teresia Bohman Käck teresia.bohman-kack@vetlanda.se 0383-964 55
